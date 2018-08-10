Кабмин внес изменения в Правила дорожного движения для лиц с инвалидностью

Своим постановлением №553 от 11 июля 2018 года Кабинет министров Украины внес ряд изменений в Правила дорожного движения. В соответствии с Законом «О лицах с инвалидностью» термин «инвалид» заменен на «лицо с инвалидностью», а «инвалидная коляска» стала называться «кресло колесное». Теперь «лицо, движущееся в кресле колесном» является полноценным «участником дорожного движения» вместе с велосипедистом и погонщиком животных.

Дословно определение «кресло колесное» в ПДД прописано следующим образом: «специально сконструированное колесное средство, предназначенное для движения по дороге лиц с инвалидностью или лиц, относящихся к другим маломобильным группам населения. Кресло колесное имеет, по меньшей мере, два колеса и оснащается двигателем или приводится в движение мускульной силой человека». Кроме того, в транспортных средствах пассажирам с инвалидностью разрешено не пристегиваться ремнями безопасности, если физиологические особенности организма мешают ими нормально пользоваться.