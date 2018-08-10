На колесе обозрения в ЦПКиО начали устанавливать кабинки

На колесе обозрения в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде закрепили первые восемь кабинок.

После того, как все 20 кабинок установят, аттракцион начнут тестировать — колесо будет вращаться с мешками с песком внутри кабинок вместо людей.

Отметим, что вес одной кабинки составляет 500 килограмм. Крепится она за счет манипулятора с помощью 12 болтов, каждый из которых способен выдержать нагрузку в пять тонн.

Добавим, что кабинки оснастят системами вентиляции, отопления и кондиционирования, а также аудиосистемами — горожане смогут прослушать рассказы об основных культурно-исторических объектах Волгограда. Предусмотрена также кабина для инвалидов. В темное время суток колесо будет украшать светодиодная иллюминация. Работать аттракцион будет практически круглый год.

Добавим, одновременно с монтажом колеса обозрения в парке продолжаются работы по укладке поливочного водопровода для ухода за газоном.