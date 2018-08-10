Скорая проигнорировала два из трех вызовов к женщине с инсультом

Пользователь «ВКонтакте» Александр Колесов рассказал на своей странице, что трижды вызывал своей супруге скорую помощь, однако врачи отреагировали только на один вызов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Инцидент произошел в деревне Черногубово, Калининского района, в 15 км от Твери. Александр Колесов рассказал, что 3 августа его супруга почувствовала сильную головную боль. Мужчина обратился в службу 103, где его жене посоветовали принять таблеток. Это у Вас спазм сосуда в голове из-за грозы. Выпейте (внимание!) две таблетки валерьянки и таблетку анальгина. А далее прямым текстом: из-за такой ерунды мы к вам не поедем. К вечеру воскресенья, 5 августа, состояние женщины ухудшилось: началось сильное головокружение, подскочило давление. Скорая сначала отказалась ехать на вызов, но позже прислала бригаду врачей. Звоню 103, объясняю симптомы, сообщаю данные пациентки, меня просят назвать адрес, называю — Черногубово. — А чего вы нам звоните? Звоните в ЦРБ, — и девушка начинает диктовать мне шестизначный номер телефона. — Стоп, — говорю. — А когда это в Калининском районе отменили номера экстренных служб? Я как бы не Вам домой звоню. — Ладно, диктуйте адрес полностью. Видали как? «Ладно». Одолжение сделали. Врач оказала помощь и рекомендовала утром обратиться с терапевту. Однако утром женщине стало хуже: она не могла самостоятельно сидеть, ей было сложно говорить. Александр вызвал скорую, но ее долгое время не было. Как выяснилось, его обращение неоднократно переадресовывали в другие подразделения, но бригаду Александр с супругой так и не дождались. Мне в ответ прямым текстом: никто к вам не поедет! Ждите местного доктора! — и трубку бросили. Спустя несколько часов ожидания мужчина решил самостоятельно доставить супругу в областную клиническую больницу, где ее госпитализировали с диагнозом «инсульт». Сейчас она находится в тяжелом состоянии.