Движение на дороге Петрозаводск-Суоярви временно перекроют 

Два дня будет вестись ремонт железнодорожного переезда.
Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК рекомендует пользователям автодорог заранее продумать маршруты объезда 23 и 24 августа 2018 года.
В связи с проведением работ по ремонту железнодорожного переезда, расположенного на 122-м километре автомобильной дороги регионального значения Петрозаводск-Суоярви в районе станции Веркко (перегон «Веркко-Застава»), 23 и 24 августа будет прекращено движение транспорта с 14:00 до 18:00.
По материалам: ptzgovorit.ru