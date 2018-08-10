Стартап из Германии тестирует способный заряжаться на ходу солнцемобиль

Немецкая компания Sono Motors приступила к испытаниям электрического автомобиля Sion со встроенными в кузов солнечными батареями. Об этом сообщает Thomson Reuters Foundation.

С 2016 г. мюнхенский стартап ведет разработку пятидверного заднеприводного солнцемобиля Sion с мощностью двигателя 80 кВт, обеспечивающего максимальную скорость до 140 км/ч. Машина может заряжаться как от обычной электросети, так и от энергии солнца. При этом зарядка возможна не только во время стоянки автомобиля, но и в процессе его движения. Инженеры проводят тестирование зарядной системы солнцемобиля, чтобы настроить ее работу.

По информации разработчиков, в крышу, капот, двери и багажник Sion вмонтированы 330 монокристаллических кремниевых ячеек. Для защиты от вредного воздействия окружающей среды солнечные панели покрыты поликарбонатом. Емкости полной аккумулятора достаточно, чтобы проехать приблизительно 250 км без подзарядки. Скорость полной зарядки Sion через бытовую розетку занимает до 13 часов, на обычной зарядной станции — до 3,5 часов, на станции быстрой зарядки — 80% емкости аккумулятора заполняется за 30 минут.

Благодаря технологии двунаправленной зарядки Sion может не только накапливать энергию для собственных нужд, но и отдавать ее для работы других устройств. Эта функция превращает его в мобильную электростанцию. Через бытовую штепсельную вилку к машине можно подключить любой электроприбор мощностью до 2,7 кВт. Через вилку 2 типа (B) можно включать устройства мощностью до 7,6 кВт.

Кузов электромобиля изготовлен главным образом из легкого антиабразивного поликарбоната, устойчивого к ударам, царапинам и атмосферным воздействиям. Благодаря этому материалу конструкторы снизили общую массу машины, чтобы максимально повысить его рабочую эффективность.

Электромобиль Sion оборудован всем необходимым для комфортного и безопасного вождения. Предусмотрено даже сцепное устройство для буксировки прицепа массой до 750 кг. В качестве одного из элементов системы салонной фильтрации воздуха используется специальный мох, интегрированный в приборную панель. Он улавливает до 20% мелких частиц пыли и помогает регулировать влажность воздуха. Мох не требует никакого ухода.

В случае успешного тестирования начало промышленного производства солнцемобиля Sion запланировано на вторую половину 2019 г. Компания Sono Motors уже получила 6686 предзаказов из более, чем 30 стран на поставку машины. Предварительная стоимость, заявленная производителями, составляет €16000 без учета аккумуляторной батареи. Цена на нее указывается отдельно и достигает €4000. Покупателям предлагается либо купить аккумулятор, либо арендовать его с помесячной оплатой.

Правительство Германии поставило цель к 2020 г. нарастить количество электромобилей на дорогах страны до одного миллиона единиц. Эксперты сомневаются, что намеченную задачу удастся реализовать в указанный срок. Хотя немецкие власти и предпринимают определенные действия в этом направлении. Так в апреле 2018 г. они заявили о своей готовности оказать поддержку производителям аккумуляторных батарей для электрокаров.

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