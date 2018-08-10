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Техосмотр автомобилей начнут записывать на видео
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Техосмотр автомобилей начнут записывать на видео 

Все новости Новосибирской области 10 августа 2018
Фото: Все новости Новосибирской области
Первый проект документа предлагает ввести фото— и видеофиксацию технического осмотра. Второй — усиление административной ответственности экспертов и возможность назначения наказания, а также введение административной ответственности за проведение процедуры неуполномоченным лицом.
Третий документ предполагает уголовное наказание за выполнение работ без аккредитации оператора технического осмотра.
Также важным изменением стала замена контролирующего органа в части исполнения закона с Ростехнадзора на ГИБДД. При этом Федеральная антимонопольная служба будет анализировать вопрос об адекватности стоимости проведения техосмотра.
По словам автоэксперта Дмитрия Славнова, вышеперечисленные меры также направлены на усиление безопасности на дорогах. Он отметил, что старые и некачественные машины представляют серьезную опасность для участников дорожного движения.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Госдума рассмотрит законопроекты о системе техосмотра».
С мая 2018 года правила прохождения техосмотра были ужесточены. В новой редакции правил не допускается неисправность усилителя руля, подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя руля, установка на рассеиватели световых приборов, окрашенных или бесцветных оптических деталей и пленок, демонтаж и замена предусмотренных производителем стеклоомывателей.
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