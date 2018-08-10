Почему мост через Ваймугу может выдержать только 12 тонн?

Почему в Холмогорском районе на реке Ваймуга в деревне Осерёдок (между Емецком и Сельцом) хотят строить заведомо нерабочий мост? Зачем, если он будет рассчитан на 12 тонн, а вес груженого КАМАЗа составляет около 20 тонн? Это деньги на ветер.

Н. Рюмин, Емецк

Отвечает руководитель пресс-службы дорожного агентства «Архангельскавтодор» Алексей Шептунов:

— В связи с отсутствием финансирования на строительство постоянного капитального моста было принято решение возвести сезонный низководный мост, вместо проломленного большегрузами понтона. Его разрешённая грузоподъёмность на сегодняшний день, действительно, составляет 12 тонн. Но построенный объект отличается от аналогичных усиленной конструкцией.