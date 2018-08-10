В ГД сочли уголовное наказание за ТО без аккредитации адекватной мерой

Правительство РФ ранее внесло в Госдуму законопроекты о совершенствовании системы техосмотра машин. Документы вводят фото— и видеофиксацию техосмотра, что позволит достоверно устанавливать факт его проведения. Кроме того, предусматривается госконтроль за соблюдением операторами техосмотра установленных требований. Еще один проект вводит уголовную ответственность за проведение техосмотра без аккредитации оператора. Отмечается, что введение этой меры обусловлено широкой практикой продажи «серых» диагностических карт без техосмотра автомобиля.

"Что касается уголовной ответственности, это вполне адекватное предложение, поскольку компания, которая не имеет аккредитации, то есть допуска на рынок, тем не менее обманным путем выдает документы, на основании которого человек может купить полис ОСАГО, конечно, занимается фальсификацией документов. Здесь уголовное наказание вполне адекватно", — заявил РИА Новости Лысаков.

При этом парламентарий скептически отнесся к инициативе ввести фото— и видеофиксацию техосмотра, поскольку считает, что эти меры можно обойти.

"Что касается фото— и видеорегистрации, я скептически к этому отношусь. Эта мера, к сожалению, не даст стопроцентной гарантии прохождения техосмотра. И в советское время фотоконтроль велся, но его легко обходили: шла запись автомобиля, что он якобы проходит техосмотр, это называлось «постоять на яме», то есть машина стояла на диагностической яме, но никакого техосмотра не проводилось, создавалась имитация. Эта имитация, которая может быть также зафиксирована, это мало что даст", — пояснил депутат.

Лысаков отметил, что в целом инициативы правительства направлены на уменьшение числа ДТП, причиной которых становится неудовлетворительное техническое состояние автомобилей.

"Все эти меры усовершенствования закона о техническом осмотре направлены на уменьшение количества автомобилей на дорогах, которые не соответствуют техническим нормативам, потому что техническое состояние транспортных средств зачастую является причиной возникновения ДТП. И процент таких ДТП, к сожалению, растет. Именно поэтому принимаются меры по ужесточению регламентации проведения техосмотра", — добавил парламентарий.