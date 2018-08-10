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Названо количество россиян, которые нарушают ПДД более 100 раз в год
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Названо количество россиян, которые нарушают ПДД более 100 раз в год 

РИАМО 10 августа 2018
Фото: РИАМО
В России за прошлый год набралось более 12 тысяч водителей, каждый из которых совершил свыше 100 нарушений правил дорожного движения, сообщил в пятницу на VI Международном Евразийском форуме «Такси» президент Союза автопрофессионалов «Гильдия автошкол» России, координатор экспертного совета комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Лобарев.
«Только за прошлый год граждан, которые имеют более 100 нарушений правил дорожного движения, которые зафиксировали камеры или инспекторы ГИБДД, было 12 тысяч. Это те, кто мешает законопослушным гражданам управлять автомобилем», — сказал Лобарев.
Он отметил, что автомобилисты должны проходить непрерывное обучение.
«Мы считаем, что необходимо создавать непрерывную систему образования, начиная с детских лет, совершенствовать работу в автошколах. Необходимо объединять все усилия, чтобы сделать дорогу безопасной», — сказал Лобарев.
Международный Евразийский форум «Такси» — крупнейшее в России отраслевое мероприятие, посвященное вопросам комплексного развития таксомоторного рынка. В этом году на форуме в Москве зарегистрировалось рекордное число участников: свыше 1 тысячи представителей органов федеральной и региональной власти, экспертов, руководителей компаний таксомоторной и смежных отраслей из России, Азербайджана, Бельгии, Германии, Казахстана, Китая, Эстонии и других стран.
Основные темы деловой программы МЕФТ-2018: регулирование деятельности таксомоторных компаний и служб заказа такси; развитие городского автомобильного транспорта с учетом технологических инноваций; повышение безопасности перевозок; инновационные подходы к оптимизации и развитию бизнеса такси.
По итогам форума планируется принять общественную резолюцию, которая объединит предложения профессионального сообщества и будет направлена в профильные федеральные министерства и ведомства.
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