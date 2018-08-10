Названо количество россиян, которые нарушают ПДД более 100 раз в год

В России за прошлый год набралось более 12 тысяч водителей, каждый из которых совершил свыше 100 нарушений правил дорожного движения, сообщил в пятницу на VI Международном Евразийском форуме «Такси» президент Союза автопрофессионалов «Гильдия автошкол» России, координатор экспертного совета комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Лобарев

«Только за прошлый год граждан, которые имеют более 100 нарушений правил дорожного движения, которые зафиксировали камеры или инспекторы ГИБДД , было 12 тысяч. Это те, кто мешает законопослушным гражданам управлять автомобилем», — сказал Лобарев.

Он отметил, что автомобилисты должны проходить непрерывное обучение.

«Мы считаем, что необходимо создавать непрерывную систему образования, начиная с детских лет, совершенствовать работу в автошколах. Необходимо объединять все усилия, чтобы сделать дорогу безопасной», — сказал Лобарев.

Международный Евразийский форум «Такси» — крупнейшее в России отраслевое мероприятие, посвященное вопросам комплексного развития таксомоторного рынка. В этом году на форуме в Москве зарегистрировалось рекордное число участников: свыше 1 тысячи представителей органов федеральной и региональной власти, экспертов, руководителей компаний таксомоторной и смежных отраслей из России, Азербайджана, Бельгии, Германии, Казахстана, Китая, Эстонии и других стран.

Основные темы деловой программы МЕФТ-2018: регулирование деятельности таксомоторных компаний и служб заказа такси; развитие городского автомобильного транспорта с учетом технологических инноваций; повышение безопасности перевозок; инновационные подходы к оптимизации и развитию бизнеса такси.

По итогам форума планируется принять общественную резолюцию, которая объединит предложения профессионального сообщества и будет направлена в профильные федеральные министерства и ведомства.