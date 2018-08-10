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В Люберцах пассажиры занялись фитнесом в рейсовом автобусе
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В Люберцах пассажиры занялись фитнесом в рейсовом автобусе 

360tv.ru 10 августа 2018
Фото: 360tv.ru
Мострансавто вместе с Региональной общественной организацией «РосМолСпорт МО» запустило серию акций, которые призваны популяризировать здоровый образ жизни среди жителей и гостей Подмосковья. Организаторы разработали специальные фитнес‐упражнения, чтобы укреплять здоровье в пути.
Источник фото: телеканал «360»
Впервые упражнения продемонстрировала жительница Люберец Анастасия Шимина. Вместе с пассажирами одного из рейсовых автобусов она оценила эффективность и удобство новой гимнастики.
«Я постоянно езжу на автобусах. И чтобы с пользой проводить время в дороге, я узнала об этой новинке. На любом маршруте можно делать эти упражнения», — сказала пассажирка.
Новая гимнастика задействует четыре части тела: глаза, руки, пресс и ноги. Основной принцип — это попеременное напряжение и расслабление каждой группы мышц.
Мострансавто выпустил специальную памятку для потенциальных любителей спорта в дороге. Такие листовки разместят на некоторых маршрутах рейсовых автобусов Подмосковья.
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