В Люберцах пассажиры занялись фитнесом в рейсовом автобусе

Мострансавто вместе с Региональной общественной организацией «РосМолСпорт МО» запустило серию акций, которые призваны популяризировать здоровый образ жизни среди жителей и гостей Подмосковья. Организаторы разработали специальные фитнес‐упражнения, чтобы укреплять здоровье в пути.

Источник фото: телеканал «360»

Впервые упражнения продемонстрировала жительница Люберец Анастасия Шимина. Вместе с пассажирами одного из рейсовых автобусов она оценила эффективность и удобство новой гимнастики.

«Я постоянно езжу на автобусах. И чтобы с пользой проводить время в дороге, я узнала об этой новинке. На любом маршруте можно делать эти упражнения», — сказала пассажирка.

Новая гимнастика задействует четыре части тела: глаза, руки, пресс и ноги. Основной принцип — это попеременное напряжение и расслабление каждой группы мышц.

Мострансавто выпустил специальную памятку для потенциальных любителей спорта в дороге. Такие листовки разместят на некоторых маршрутах рейсовых автобусов Подмосковья.