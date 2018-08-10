Мызинский мост открыли для личного транспорта по ночам

Мызинский мост теперь открыт для всех видов транспорта по ночам. Об этом корреспонденту ИА «В городе N» сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода 10 августа.

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Рядом со знаками «Проезд запрещен» при въезде на преправу установили информационные таблички, указывающие, что так называемый кирпич действует лишь в определенные часы, а именно с 6:00 до 22:00. Таким образом, с десяти вечера до шести утра каждый день по Мызинскому мосту могут свободно ездить автомобилисты.

Когда и в связи с чем было принято решение об изменении в организации дорожного движения на переправе, в мэрии не уточнили.

Напомним, Мызинский мост закрыли для личного транспорта с 4 августа из-за ремонтных работ. После многочисленных жалоб горожан на огромные пробки глава Нижнего Новгорода Владимир Панов распорядился пускать на переправу только автобусы и маршрутки.

В настоящее время ремонт моста выполнен почти наполовину. Ожидается, что работы могут завершить досрочно — уже к началу сентября.

Фото: vk.com