Ещё
Мызинский мост открыли для личного транспорта по ночам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мызинский мост открыли для личного транспорта по ночам 

В городе N 10 августа 2018
Фото: В городе N
Мызинский мост теперь открыт для всех видов транспорта по ночам. Об этом корреспонденту ИА «В городе N» сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода 10 августа.
Читайте также
Ремонт Мызинского моста планируют завершить к началу сентября (ФОТО)
Рядом со знаками «Проезд запрещен» при въезде на преправу установили информационные таблички, указывающие, что так называемый кирпич действует лишь в определенные часы, а именно с 6:00 до 22:00. Таким образом, с десяти вечера до шести утра каждый день по Мызинскому мосту могут свободно ездить автомобилисты.
Когда и в связи с чем было принято решение об изменении в организации дорожного движения на переправе, в мэрии не уточнили.
Напомним, Мызинский мост закрыли для личного транспорта с 4 августа из-за ремонтных работ. После многочисленных жалоб горожан на огромные пробки глава Нижнего Новгорода Владимир Панов распорядился пускать на переправу только автобусы и маршрутки.
В настоящее время ремонт моста выполнен почти наполовину. Ожидается, что работы могут завершить досрочно — уже к началу сентября.
Фото: vk.com
В городе N: последние новости
На Волжской набережной засыпали огромную разрастающуюся яму (ФОТО) Нижегородские пункты весогабаритного контроля дисциплинируют водителей ГАЗ остановил производство до 20 января
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост побил новый рекорд51
Водителей ждут кардинальные изменения по ОСАГО84
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому129
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены27
Kia представила на российском рынке обновленные модели
Видео
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
01:00
От Ярмольника потребовали 800 тысяч
ДТП
00:32
Украина в кювете: грузовик задавил 5 детей
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение