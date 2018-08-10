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Ремонт кольцовской развязки «съест» 84 миллиона рублей
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Ремонт кольцовской развязки «съест» 84 миллиона рублей 

Уралинформбюро 10 августа 2018
Фото: Уралинформбюро
Транспортную развязку на пересечении Кольцовского тракта и ЕКАД могут закрыть на длительный срок ради дорогостоящего капитального ремонта. Соответствующий аукцион разместило на портале госзакупок Свердловское управление автодорог.
Как следует из аукционной документации, путепровод ожидает серьезная модернизация. Фронт работ включает в себя не только замену дорожного полотна на участке протяженностью свыше 600 метров, но и обновление системы водоотвода в соответствии с проектом, разработанным компанией «Уралдортехнологии».
Стартовая цена аукциона, назначенного на 3 сентября, превышает 84 миллиона рублей. Победитель должен взяться за выполнение задания сразу после заключения контракта, чтобы сдать объект в эксплуатацию не позднее 20 сентября 2019 года.
Стоит напомнить, что это уже не первый дорожный ремонт на екатеринбургских автотрассах восточного направления, связанный с обновлением сложных путепроводов. В июне 2018 года мэрия Екатеринбурга на месяц закрыла транспортную развязку над Тюменским трактом, ведущую в поселок Исток.
Как ранее сообщало «Уралинформбюро», этот мост не ремонтировался с 1973 года. На время ремонта дорожным службам пришлось закрыть на реконструируемом участке движение транспорта, а автомобилистов пустить по сложному «крюку», захватывающему железнодорожную станцию «Глубокое» и поселок Косулино.
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