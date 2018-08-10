«В жару и холод работать не будет»: на колесо обозрения в Волгограде ставят кабинки

На колесо обозрения в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде сегодня, 10 августа, утром сборщики посадили одиннадцатую по счету кабинку. Осталось всего девять — и начнется тестовая обкатка аттракциона. Первыми пассажирами колеса станут мешки с песком. Как только все будет готово, посмотреть на захватывающие пейзажи смогут и волгоградцы. Вот только точной даты пока еще никто не назвал.

На колесо обозрения устанавливают кабинки и готовят их к испытаниям

Корреспонденты V1.ru сегодня понаблюдали за тем, как крепят кабинки на белый круг колеса обозрения. Всего их будет 20 штук, по 500 килограммов каждая. Держать отдельно взятую кабинку будут 12 высокопрочных болтов, один способен выдержать нагрузку в пять тонн.

Кабинки устанавливают симметрично

Кабинки будут испытывать мешками с песком

— Все кабинки монтируются симметрично — одна напротив другой, — рассказал V1.ru директор компании-концессионера Пётр Пигалев. — Конструкция кабинок предусматривает нагрузку 600 килограммов. Нам предстоит имитировать полную нагрузку. Каждая кабинка будет загружена одиннадцатью мешками с песком. Колесо будет вращаться в течение дня. Следить за процессом будут специальные органы, которые и примут решение о вводе в эксплуатацию. Есть желание и стремление завершить работы в ближайшее время.

Кабинки оборудованы кондиционером и обогревом

Новое колесо обозрения будет более безопасным и комфортным

— У нового колеса высотная отметка от центральной оси составляет 27 метров. Для безопасности и комфорта кабинки полностью остеклены, оборудованы отоплением и кондиционерами. Все они с системой внешнего закрытия, это не позволяет открыть кабинку изнутри. Плюс ко всему предусмотрена аудиосистема для прослушивания культурно-исторических рассказов о городе, подсветка кабинок в ночное время. Есть также кабинка для инвалидов.

В ночное время кабинки будут подсвечиваться

Гарантия на аттракцион — 11 лет По техническому регламенту гарантийный срок эксплуатации нового колеса рассчитан на 40 тысяч моточасов или четыре тысячи рабочих дней.

— Планируем, что колесо будет работать 10 часов в день. Весь процесс эксплуатации будет фиксироваться в журнале. То есть, 40 000 моточасов — это 4000 рабочих дней. Это больше одиннадцати лет без учёта времени вне сезона. Работа колеса обозрения будет зависеть от ветровой нагрузки и температурного режима. При температуре -15 и ниже, а также при +40 и выше от запуска механизма воздержимся.

В жару и холод колесо обозрения работать не будет

С аттракциона откроется вид на ГЭС, Волго-Ахтубинскую пойму, Красноармейский район и не только

После того как завершатся работы с колесом обозрения, продолжится благоустройство парка.

Не смотря на то, что большинство обещаний, которые раньше давал глава концессионной компании, до сих пор так и не сбылись, сегодня он поделился новыми планами. На территории, которая сегодня больше напоминает пустыню, должно, по словам Петра Пигелева, появиться очень много интересного. Уже сорванные сроки по соглашению с мэрией его, видимо, не смущают.

— После установки колеса мы приступим к планировке и озеленению территории, раскладке системы полива. Будет высажена трава на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Мы продолжаем работы по укладке новой системы орошения для зеленых зон этногородка и территории вблизи пешеходных дорожек. В будущем появятся площадки ГТО, теннисные корты, универсальная площадка для занятия хоккеем, баскетболом и волейболом. Для детей будет предусмотрен роллердром и веревочный городок.

Центр города из кабинок будет виден как на ладони

Колесо обозрения и элементы благоустройства должны были соорудить ещё в прошлом году. Чемпионат мира по футболу Волгограде встретил с абсолютно пустынным ЦПКиО, который вплотную прилегает к стадиону «Волгоград Арена». Уже после чемпионата на пресс-конференции глава департамента городского хозяйства Виталий Земцов предположил, что концессионера, как ни странно, испугал чемпионат. В мэрии сказали, что о срыве сроков им хорошо известно, но расторгать договор с ООО «Парк» они не собираются.