Сургут и Белый Яр соединит 4-х полосная дорога

Новая 4-х полосная трасса длиной в 4 километра может появиться между Сургутом и Сургутским районом. Дорога позволит разгрузить Тюменский тракт.

На данный момент соглашение о сотрудничестве в части совместного строительства дороги рассматривается главами Сургута и Сургутского района. Также проекту будет необходима поддержка из окружного бюджета. О сроках пока не говорят. По предварительным данным стоимость строительства объекта составит 1,5 млрд рублей.

Дорога будет примыкать к Югорскому тракту в районе площадки для стоянки автобусов и пройдет вдоль дачных кооперативов «Кедр», «Кедр-1», поселка Снежный до дороги, ведущей на Белый Яр, сообщает ugra-news.ru.