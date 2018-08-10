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Сургут и Белый Яр соединит 4-х полосная дорога
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Сургут и Белый Яр соединит 4-х полосная дорога 

АиФ Югра 10 августа 2018
Фото: АиФ Югра
Новая 4-х полосная трасса длиной в 4 километра может появиться между Сургутом и Сургутским районом. Дорога позволит разгрузить Тюменский тракт.
На данный момент соглашение о сотрудничестве в части совместного строительства дороги рассматривается главами Сургута и Сургутского района. Также проекту будет необходима поддержка из окружного бюджета. О сроках пока не говорят. По предварительным данным стоимость строительства объекта составит 1,5 млрд рублей.
Дорога будет примыкать к Югорскому тракту в районе площадки для стоянки автобусов и пройдет вдоль дачных кооперативов «Кедр», «Кедр-1», поселка Снежный до дороги, ведущей на Белый Яр, сообщает ugra-news.ru.
Как отмечает СИА-пресс, магистраль пройдет по лыжероллерной трассе, расположенной на стадионе Спортивное ядро. Но как заверил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Алексей Усов спортивный объект не пострадает: «Мы планируем спрятать лыжероллерную трассу в тоннель под новой дорогой».
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