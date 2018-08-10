Рехнулись что ли? «Синие ведёрки» о новых правилах техосмотра

Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в эфире НСН жестко раскритиковал инициативу правительства об ужесточении системы техосмотра.

Госдуму внесли пакет законопроектов, ужесточающих требования к техосмотру автомобилей. Об этом сообщается на сайте правительства РФ. По одной из инициатив, проведение техосмотра без аккредитации оператора техосмотра может повлечь за собой уголовную ответственность. Кроме того, предлагается вести видеозапись процедуры технического осмотра транспортного средства и ужесточить ответственность за нелегальную выдачу диагностических карт и сертификатов. К местам проведения техосмотров также выдвигаются новые требования.

В эфире НСН координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов назвал инициативу правительства никому не нужным абсурдом. По его словам, десятки миллионов автомобилистов проходят техосмотр во время обслуживания в сервисном центре, куда они приезжают после каждых 15 тысяч километров. Предложение правительства построить специальный бокс с камерами FullHD-качества, которые будут транслировать процедуру техосмотра в режиме реального времени на некий аналог Youtube, Шкуматов называет не как иначе, как идиотизм.