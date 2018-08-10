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В Австралии протестировали аммиачно-водородные топливные батареи для автомобилей
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В Австралии протестировали аммиачно-водородные топливные батареи для автомобилей 

TechCult 10 августа 2018
Фото: TechCult
Австралийская организация по научным и промышленным исследованиям стран Содружества провела испытания новой технологии топливных элементов, в которых водород не хранится, а вырабатывается по мере потребления. Основным рабочим веществом здесь является аммиак, который много безопаснее водорода в пожарном плане и вдобавок содержит вдвое больше энергии, чем сжиженный водород. Не исключено, что именно он станет топливом будущего. Аммиачно-водородная батарея состоит из емкости с аммиаком, специальной мембраны и контроллера. Именно конструкцией мембраны австралийские инженеры гордятся больше всего — она позволяет выделить из аммиака чистейший водород, отсеяв примеси. Нужный газ сжигается в камере сгорания машины, излишки поступают в атмосферу. Это в основном обычный азот, так что о вреде для экологии речи не идет.
А еще это дешево, так как синтез аммиака из того же водорода и атмосферного азота изобретен еще век назад и применяется в промышленных масштабах по всему миру. Вещество легко хранить и транспортировать, для заправки топливных элементов не придется строить сложные комплексы, плюс это потенциально возобновляемый вид энергии — все компоненты берутся просто из атмосферы планеты и туда же попадают продукты переработки. Первые автомобили с новыми силовыми установками, Toyota Mirai и Hyundai Nexo, успешно прошли тестирование.
А теперь те же Toyota и Hyundai наперегонки инвестируют в эту новую отрасль, несмотря на то, что и просто водородных машин в Австралии пока совсем немного. Их и в ближайшие пару лет появится не так уж много, зато построенные заводы по подготовке аммиачного топлива смогут снабжать гигантский азиатский рынок. Там, особенно в задыхающихся от выхлопов автомобилей городах, подобные технологии ждут с распростертыми объятиями.
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