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Mitsubishi увеличит производство минивэна Xpander
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Mitsubishi увеличит производство минивэна Xpander 

Car.ru 10 августа 2018
Фото: Car.ru
По имеющейся информации сборку минивэнов планируют увеличить на 20 процентов.
На данный момент известно, что Mitsubishi выпускает минивэн на мощностях, расположенных в индонезийском Бекаси. С апреля текущего года начались поставки на экспорт.
На 2018 год в финансовом плане производителя было заложено 100 тысяч единиц выпускаемого транспорта ежегодно. Однако выяснилось, что спрос превысил предложение.
Поэтому руководством Mitsubishi было принято решение довести объем производства до 120 тысяч машин на текущий год. Достичь этого планируется за счет расширения производственных цехов и закупки дополнительного оборудования.
Кроме того, в будущем году предполагается выйти на производство 150 000 представителей Xpander. Пока основная масса минивэнов продается в Индонезии, однако не исключен экспорт машин и в другие страны.
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