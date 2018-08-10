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Наказание за нарушения при прохождении техосмотра предлагают ужесточить
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Наказание за нарушения при прохождении техосмотра предлагают ужесточить 

duma.gov.ru 10 августа 2018
Фото: duma.gov.ru
Оформление диагностических карт без реального проведения процедуры технического осмотра транспортных средств приводит к росту числа дорожно-транспортных происшествий, обусловленных технической неисправностью транспортных средств, отмечают авторы инициатив.
Одним из внесенных законопроектов вводится фото— и видеофиксация процедуры техосмотра. Предполагается, что это позволит достоверно устанавливать факт его проведения. Кроме того, предусматривается госконтроль за соблюдением операторами технического осмотра требований к проведению такой процедуры.
Согласно инициативе, диагностическую карту можно будет оформить в электронном виде, а технический эксперт сможет подписать ее своей электронной подписью.
Помимо этого, устанавливаются требования к производственно-технической базе пункта техосмотра. Предусматривается установление пропускной способности пункта техосмотра на основании определенного оператором ТО значения пропускной способности. При этом сама пропускная способность такого пункта будет рассчитываться по специальной методике. Последующую проверку правильности таких расчетов в отношении пунктов техосмотра предлагается возложить на Российский союз автостраховщиков.
Другой инициативой предусматривается усиление административной ответственности всех участников системы техосмотра.
Так, для увеличения ответственности технических экспертов предполагается возможность их дисквалификации. На них также распространяется ответственность за оформление диагностической карты на допуск ТС к участию в дорожном движении, если техосмотр в действительности не проводился или если при его проведении было выявлено несоответствие транспортного средства требованиям. Законопроект также предусматривает введение административной ответственности за нарушение порядка ведения реестра операторов ТО. Так, для должностных лиц штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юрлиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.
Инициатива также уточняет состав административного правонарушения, связанного с управлением транспортным средством, на которое не оформлена диагностическая карта. Размер административного штрафа за такое правонарушение составит две тысячи рублей.
Третий проект вводит уголовную ответственность за проведение техосмотра без аккредитации оператора технического осмотра. «Необходимость введения данной меры обусловлена широкой практикой продажи „серых“ диагностических карт без проведения осмотра автомобиля», — говорится в пояснительной записке.
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