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В Адыгее проводят профилактическую работу с нарушителями дорожных правил
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В Адыгее проводят профилактическую работу с нарушителями дорожных правил 

АиФ Адыгея 10 августа 2018
Фото: АиФ Адыгея
Представители Общественного совета при МВД по Республике Адыгея подполковник милиции в отставке Александр Киреев и Максим Еремеев посетили специальный приемник для лиц, арестованных в административном порядке.
Характеризуя лиц, которые по решению судов попадают в это учреждение, помощник начальника городского отдела полиции подполковник внутренней службы Александр Шевляков отметил, что практически половина из них допустили грубые нарушения Правил дорожного движения. В это число входят и автовладельцы, задержанные госавтоинспекторами за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
«Вопросы необходимости активизации адресной разъяснительной работы с этой категорией граждан недавно рассматривались на заседании республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством Главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Эффективную помощь полицейским в борьбе с пьянством за рулем оказывает Общественный совет при ведомстве. Его представители не только принимают участие в совместных с ГИБДД рейдовых мероприятиях, но и нередко сами являются их инициаторами», — рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.
Цель этих акций одна — напомнить каждому участнику дорожного движения о неотвратимости наказания за совершение противоправных деяний. Особенно, это касается нетрезвых водителей, которые подвергают реальной опасности не только себя, но и всех окружающих.
Активно для этого в регионе используются средства массовой информации, а также популярные социальные сети в интернете.
В ходе посещения общественникам и журналистам показали пищевой блок, а также камеры, в которых содержатся нарушители. Александр Киреев поинтересовался, как они оценивают условия содержания и работу сотрудников полиции. Каких-либо жалоб не поступило.
Во время общения с жителями региона стражи правопорядка рассказали им о том, какие последствия будет иметь повторное грубое нарушение ПДД, после которого лица привлекаются уже не к административной, а к уголовной ответственности. И наглядных тому примеров в республике немало.
Дополнительно представители общественности осмотрели дежурную часть и медицинский пункт.
Подводя итоги посещения, Александр Киреев отметил, что содержащиеся здесь правонарушители уже сделали для себя нужные выводы, но разъяснительную работу с каждым из них необходимо продолжать. Действенным ее результатом, уверен ветеран органов внутренних дел Адыгеи, станет формирование у гражданина правопослушного поведения.
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