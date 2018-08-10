«Откуда колеи?»: Московское шоссе ждет еще одна экспертиза

Это будет уже вторая экспертиза дороги

Судья арбитражного суда Самарской области принял решение приостановить процесс по иску о колейности Московского шоссе. Это связано с проведением экспертизы дороги.

— И Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, и подрядчик — компания «Самаратрансстрой» — об этом ходатайствовали, — уточнили в суде.

Колеи образовались весной 2018 года на участке Московского шоссе от улицы Мичурина до проспекта Кирова, где сотрудники «Самаратрансстроя» построили три пешеходных перехода и провели капитальный ремонт дороги.

Подрядчик привлек Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, чтобы специалисты выяснили, из-за чего образовалась колея. Результаты обследования так и не обнародовали, но работники «Самаратрансстроя» уложили новый асфальт на участках, где колейность была наиболее критичной.

Но к тому моменту региональный Минтранс подал в суд иск с требованием обязать подрядчика устранить дефекты дорожного покрытия.