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«Это политический заказ». На челябинского общественника обрушились с критикой
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«Это политический заказ». На челябинского общественника обрушились с критикой 

РИА «ФедералПресс» 10 августа 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Челябинская общественность обсуждает причины шквала преимущественно негативных комментариев, оставляемых под постом члена Общественной палаты области Андрея Минченко в Facebook в защиту подземных переходов и широких дорог. В публикациях одни обвиняют его в том, что он лоббирует интересы только автовладельцев, не учитывая проблемы пешеходов, другие сетуют за выделение места под озеленение взамен асфальта. Свои колкие замечания высказал даже известный российский блогер Илья Варламов. В городе уже пошли слухи, что этот переполох спровоцирован по инициативе урбанистов и организаций, которые заинтересованы в получении подрядов на проектирование и строительство новых дорог, тротуаров и прочих общественных зон.
Комментарий: это заказ
«Я против сужения дорог, которое неизбежно приведет к пробкам, что негативно отразится на экологии из-за автомобильных выбросов. Сегодня Челябинск — один из немногих миллионников, где этой проблемы нет, — прокомментировал свою позицию Андрей Минченко. — Вообще, я не ожидал такого негатива, рассчитывал на конструктивный диалог. Думаю, это не столько бизнес-заказ, сколько политический. Кому-то выгодно создать ситуацию, когда дороги переделают, люди начнут часами стоять в пробках, а потом выражать свое недовольство. От этого усилится социальная напряженность в городе».
Фото: Facebook.
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