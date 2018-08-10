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Удмуртия в минуту: главные новости недели
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Удмуртия в минуту: главные новости недели 

ИА «Сусанин» 10 августа 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Еще одна рабочая неделя подошла к концу в Удмуртии. Обзор самых интересных новостей от корреспондентов информагентства «Сусанин» — отличное завершение пятницы.
Удмуртия в минуту: главные новости недели
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА «Сусанин». http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Ударила молния:
В понедельник, 6 августа молния попала в двух мальчиков в Удмуртии. Инцидент произошел в Завьяловском районе. Первую помощь подросткам оказал находившийся рядом родственник. Мальчиков доставили в больницу.
Смерть бизнесмена:
Основатель корпорации предприятий «Центр» Сергей Ощепков ушел из жизни во вторник. Об этом сообщил генеральный директор компании Роман Гайдуков. Похоронят бизнесмена в Ижевске.
Фура перевернулась на Можгинском тракте под Ижевском в среду. Неустановленный водитель подрезал большегруз, машина съехала на обочину и опрокинулась, задев ехавшую по встречке «Весту». Травмы получили две женщины, находившиеся в легковом авто.
Раскопанный асфальт:
В четверг в Ижевске на улице 9 января коммунальщики раскопали новый асфальт. Связано это с аварийным ремонтом, который проводит «Ижводоканал». После устранения повреждения дорожное покрытие обещают восстановить.
Два кандидата:
В пятницу, 10 августа, стал известен шорт-лист кандидатов на пост главы Ижевска. В него вошли советник главы Удмуртии Константин Сунцов и директор «Гуманитарного лицея» Михаил Черемных. Депутаты Гордумы должны выбрать одного из них.
ИА «Сусанин»: последние новости
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