Удмуртия в минуту: главные новости недели

Ижевск. Удмуртия. Еще одна рабочая неделя подошла к концу в Удмуртии. Обзор самых интересных новостей от корреспондентов информагентства «Сусанин» — отличное завершение пятницы.

Удмуртия в минуту: главные новости недели

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА «Сусанин». http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Ударила молния:

В понедельник, 6 августа молния попала в двух мальчиков в Удмуртии. Инцидент произошел в Завьяловском районе. Первую помощь подросткам оказал находившийся рядом родственник. Мальчиков доставили в больницу.

Смерть бизнесмена:

Основатель корпорации предприятий «Центр» Сергей Ощепков ушел из жизни во вторник. Об этом сообщил генеральный директор компании Роман Гайдуков. Похоронят бизнесмена в Ижевске.

Фура перевернулась на Можгинском тракте под Ижевском в среду. Неустановленный водитель подрезал большегруз, машина съехала на обочину и опрокинулась, задев ехавшую по встречке «Весту». Травмы получили две женщины, находившиеся в легковом авто.

Раскопанный асфальт:

В четверг в Ижевске на улице 9 января коммунальщики раскопали новый асфальт. Связано это с аварийным ремонтом, который проводит «Ижводоканал». После устранения повреждения дорожное покрытие обещают восстановить.

Два кандидата:

В пятницу, 10 августа, стал известен шорт-лист кандидатов на пост главы Ижевска. В него вошли советник главы Удмуртии Константин Сунцов и директор «Гуманитарного лицея» Михаил Черемных. Депутаты Гордумы должны выбрать одного из них.