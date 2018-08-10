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Южноуральского мэра поймали на покупке люксового авто вместо ремонта дорог
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Южноуральского мэра поймали на покупке люксового авто вместо ремонта дорог 

РИА «ФедералПресс» 10 августа 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Говорят, депутаты Собрания депутатов Чебаркульского городского округа уличили мэра Сергея Ковригина в покупке за бюджетные деньги автомобиля Toyota Camry. Цена машины, по слухам, составила 1,6 миллиона рублей. При этом покупка служебного транспортного средства для градоначальника якобы прошла по-тихому, без согласования с депутатами, да еще и на средства, которые предназначались на другие цели. Напомним, конфликт между мэрией и Собранием в Чебаркуле длится уже более года. По итогам работы в 2017 году народные избранники не приняли отчет главы, а тот, говорят, начал воздействовать на их бизнес и увольнять с работы в муниципальных организациях.
Комментарий: а мы предупреждали!
«В 2016 году глава обратился к нам, что нужно автомобиль премиум-приобрести. Мы сказали: давай сначала поубавь аппетиты, купи машину за 600-700 тысяч, а вот когда отремонтируешь дороги, будешь ездить на Тойоте, — прокомментировал ситуацию исполняющий обязанности председателя Собрания депутатов Чебаркульского гордского округа Сергей Городилов. — Когда пришло время распределять дополнительные дороги, он просто снял этот вопрос с повестки. Когда мы согласовывали бюджет на 2018 год, там была статья непрограммных расходов на 40 миллионов. Нам бюджетную роспись не показали, провели как на деятельность администрации, и купили ему этот автомобиль. Это нарушение закона, так как администрация обязана нам разъяснить все траты, прозрачность должна быть».
Фото: Wikimedia Commons
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