В Смоленске сотрудники полиции помогли гражданину, получившему травму на улице

Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Смоленску старший сержант полиции Виктор Лагутин и сержант полиции Сергей Тимошенков несли службу согласно дислокации постов и маршрутов патрулирования. Они заметили, как пожилой человек, желая пропустить девушку, споткнулся о корень дерева, упал и сильно ударился. Полицейские без промедления бросились к нему, приступили к оказанию доврачебной помощи и вызвали бригаду скорой помощи.

Благодаря умелым и оперативным действиям сотрудников ППС, пожилому человеку стало заметно легче. 70-летний пострадавший был незамедлительно передан прибывшим медицинским работникам, которые доставили его в больницу. Сейчас жизни и здоровью смолянина ничего не угрожает.