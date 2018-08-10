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В Смоленске сотрудники полиции помогли гражданину, получившему травму на улице
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В Смоленске сотрудники полиции помогли гражданину, получившему травму на улице 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 10 августа 2018
Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации
Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Смоленску старший сержант полиции Виктор Лагутин и сержант полиции Сергей Тимошенков несли службу согласно дислокации постов и маршрутов патрулирования. Они заметили, как пожилой человек, желая пропустить девушку, споткнулся о корень дерева, упал и сильно ударился. Полицейские без промедления бросились к нему, приступили к оказанию доврачебной помощи и вызвали бригаду скорой помощи.
Благодаря умелым и оперативным действиям сотрудников ППС, пожилому человеку стало заметно легче. 70-летний пострадавший был незамедлительно передан прибывшим медицинским работникам, которые доставили его в больницу. Сейчас жизни и здоровью смолянина ничего не угрожает.
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