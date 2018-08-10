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Пешеходные переходы приподнимут над проезжей частью
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Пешеходные переходы приподнимут над проезжей частью 

Калуга 24 10 августа 2018
Фото: Калуга 24
Обнинск станет первым городом в Калужской области, где появятся приподнятые над проезжей частью пешеходные переходы. Три таких перехода будут обустроены на одном из участков улицы Ленина, где сейчас идет ремонт дорожного полотна, сообщил на своей страничке в «Фейсбуке» мэр Обнинска Владислав Шапша. Фото В. Шапши «Рассчитываем, что это обеспечит безопасность для пешеходов и станет альтернативой для применяемых сегодня искусственных дорожных неровностей», — написал он. Использование таких конструкций, правда, лишь рядом с подъездами жилых домов и детскими площадками предусматривает и проект предварительного национального стандарта (ПНСТ), который запланировано утвердить в 2019 году. Согласно проекту, конструкция представляет собой искусственную неровность, на верхнюю грань которой нанесена зебра. Она должна быть приподнята над землей на десять сантиметров.
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