День города для автомобилистов: стоит заранее продумать маршруты

Автомобилистам стоит заранее спланировать свои маршруты в День города, узнал KOSTROMA.TODAY. А вообще — лучше оставить свои автомобили на парковках.

День города — это праздник, во время которого лучше гулять и наслаждаться мероприятиями в честь дня рождения Костромы. Поэтому машинам лучше дать отдохнуть, а до нужных точек добираться на общественном транспорте — так будет быстрее.

Если все-таки хочется посмотреть на праздничный город из окна авто, то нужно заранее спланировать маршрут, потому что часть улиц в Костроме будет перекрыта.

Кроме того, не стоит забывать о правилах дорожного движения. Четыре полосы на мосту через Волгу открыли, но все знаки на них остались прежними, как и схема движения. То есть нужно соблюдать все повороты, скоростной режим и не заезжать на полосу для общественного транспорта — за это можно получить штраф.