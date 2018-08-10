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День города для автомобилистов: стоит заранее продумать маршруты
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День города для автомобилистов: стоит заранее продумать маршруты 

Kostroma.Today 10 августа 2018
Фото: Kostroma.Today
Автомобилистам стоит заранее спланировать свои маршруты в День города, узнал KOSTROMA.TODAY. А вообще — лучше оставить свои автомобили на парковках.
День города — это праздник, во время которого лучше гулять и наслаждаться мероприятиями в честь дня рождения Костромы. Поэтому машинам лучше дать отдохнуть, а до нужных точек добираться на общественном транспорте — так будет быстрее.
Если все-таки хочется посмотреть на праздничный город из окна авто, то нужно заранее спланировать маршрут, потому что часть улиц в Костроме будет перекрыта.
Кроме того, не стоит забывать о правилах дорожного движения. Четыре полосы на мосту через Волгу открыли, но все знаки на них остались прежними, как и схема движения. То есть нужно соблюдать все повороты, скоростной режим и не заезжать на полосу для общественного транспорта — за это можно получить штраф.
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