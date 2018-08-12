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Это случится: SSC Tuatara дебютирует в Pebble Beach
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Это случится: SSC Tuatara дебютирует в Pebble Beach 

Car.ru 23 часа назад
Фото: Car.ru
SSC впервые заговорила про Tuatara в 2011 году, но только сейчас гиперкар покажут.
Сообщается, что SSC Tuatara, наконец, презентует свой долгожданный гиперкар Tuatara в ходе Monterey Car Week. Если точнее, то ждём 26 августа и открытия конкурса элегантности.
Компания SSC из Северной Америки, ранее известная как Shelby SuperCars, начала думать про гиперкар Tuatara в 2011 году. На тот момент автомобиль намеревались оснастить 6,9-литровым V8 мощностью 1369 лошадиных сил. Если бы машину заправляли гоночным топливом, то отдача, как заявлялось, возрастала до 1700 «кобыл».
Сегодня автопроизводитель не упоминает о силовой установке, но по-прежнему обещает, что Tuatara станет иметь такую максимальную скорость, которая может «легко превзойти нынешний мировой рекорд». Для вашего сведения, лучший показатель по этому пункту держит Koenigsegg Agera RS — 444,6 км/ч.
Вообще-то Tuatara должны были начать собирать в декабре 2013 года или в январе 2014 года. Однако затянулся процесс. Примерная стоимость — около миллиона долларов.
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