Установлена личность пожилой калининградки с потерей памяти

В Калининграде установлена личность пожилой горожанки с потерей памяти, которую в пятницу, 10 августа, доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

“Родственники обратились в полицию сразу после того, как в СМИ была опубликована информация о пожилой женщине, которая не могла вспомнить, как её зовут и где она живёт”, — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили также, что старушка оказалась 1933 года рождения, и проживает на улице Суворовской. Родные уже отправились к ней в больницу.

Ранее «Клопс» сообщил, что калининградская полиция устанавливает личность пожилой горожанки, которая была госпитализирована. Женщина не могла вспомнить своё имя и место жительства, а также затруднялась назвать контакты родственников.