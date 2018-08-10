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Установлена личность пожилой калининградки с потерей памяти
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Установлена личность пожилой калининградки с потерей памяти 

Клопс.Ru 10 августа 2018
Фото: Клопс.Ru
В Калининграде установлена личность пожилой горожанки с потерей памяти, которую в пятницу, 10 августа, доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
“Родственники обратились в полицию сразу после того, как в СМИ была опубликована информация о пожилой женщине, которая не могла вспомнить, как её зовут и где она живёт”, — уточнили в ведомстве.
В пресс-службе добавили также, что старушка оказалась 1933 года рождения, и проживает на улице Суворовской. Родные уже отправились к ней в больницу.
Ранее «Клопс» сообщил, что калининградская полиция устанавливает личность пожилой горожанки, которая была госпитализирована. Женщина не могла вспомнить своё имя и место жительства, а также затруднялась назвать контакты родственников.
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