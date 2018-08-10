«Лет через пять рухнем»: Комсомольский мост в Волгограде продолжает раскачивать дом

В Волгограде отремонтированный полтора года назад Комсомольский мост в Центральном районе продолжает сотрясать и вести к обрушению расположенный рядом многоквартирный дом. По мнению жильцов, из-за ошибок, допущенных при реконструкции путепровода, они перестали нормально спать, чуть ли не каждый день считают новые трещины в доме и регулярно ходят к врачам. Еще несколько лет, уверены волгоградцы, и дом их сложится, как карточный домик.

Кроме ограничения скорости по мосту мэрия никаких мер за полгода не приняла

Полгода назад корреспонденты V1.ru побывали в доме № 16 на улице Коммунистической. Честно скажем, ехали с большими сомнениями. Ну как мост может раскачивать дом? Приехали и ощутили на себе — дом действительно трясется от проезжающих мимо машин. Когда же на Комсомольский мост заходят автобусы или грузовики, на полах в жилом здании подпрыгивают стулья.

— Комсомольский мост отремонтировали и сдали в конце 2016 года, — напоминает жительница дома № 16 по улице Коммунистической Ольга Новопавловская. — И с этого времени наши три дома — на Коммунистческой, 16, Комсомольской, 18 и Мира, 11 — претерпели очень большие изменения. Наш дом покрыт крупными и мелкими трещинами. Их специально выделили краской еще осенью того года. С того времени они успели вырасти.

"Мы в прямом смысле ищем себе угол для спокойного сна"

Глядя на мост еще два года назад, жильцы не подозревали, что их ждет

Около года назад жильцы дома на Коммунистической стали писать письма во все инстанции. Писали в мэрию, ГИБДД , уполномоченному по правам человека. В дом не раз приходили проверяющие. Все, как и мы, убедились в правдивости заявлений волгоградцев. В апреле этого года в ГИБДД сообщили, что причиной тряски стали нарушения при реконструкции моста.

— В ходе проверки установлено, что асфальтобетонное покрытие путепровода имеет нарушения требований к эксплуатационному состоянию в виде дефектов дорожного покрытия, — говорилось в заключении инспекции. — В адрес департамента городского хозяйства направлена информация о необходимости принятия мер к устранению нарушений действующего законодательства.

По дому, в котором жить мечтал бы многий, сегодня расползаются трещины

Волгоградцы уверены, что их ждет участь дома № 2 по улице Невской

В доме № 16 рядом с Комсомольским мостом успели побывать чиновники из городской и областной администраций. Спустя всего пять дней после первой публикации на V1.ru в мэрии заявили, что подрядчик — компания «Аваль-Строй» — вернется на объект и выровняет колею глубиной 16 мм в районе третьей опоры моста. Попадая именно в нее, автобусы подскакивают на проезжей части и, с силой приземляясь обратно, создают вибрацию. Единственной оговоркой было — работы не начнутся в холодное время года. Лето подходит к концу, но до сих пор на мосту рабочих никто не замечал.

Весной этого года на Комсомольском мосту установили ограничивающие скорость знаки. На въезде на путепровод появились указатели с пометкой «40». Однако проблему, говорят жильцы трясущегося дома, это не решило.

Весной на мосту ограничили скорость, но проблему это не решило

— С ограничением скорости вибрация стала не такой сильной, как раньше, — говорит Ольга Новопавловская. — Но она никуда не делась. Да, у нас уже не открываются при встряске дверки шкафов, не отрываются от пола пятки, когда пролетает очередной автобус. Но вибрация стала расползаться по всему дому и уже ощущается в отдаленных помещениях. Это значит, что дом ходит ходуном. Мы переживаем, что в один не прекрасный день у нас повторится ситуация дома на Невской, 2 и нас, в лучшем случае, посадят на стяжки. Но зачем до этого доводить?

От постоянной вибрации многие жильцы в прямом смысле потеряли покой и сон. Верные друзья волгоградцев — успокоительные средства.

— Бывает, так тряханет, когда лежишь и засыпаешь, что аж до сердца, до печенки и желудка пробирает. И это каждую ночь, заметьте. Жить нормально в таких условиях невозможно. Засыпаем мы в час ночи, а на ногах уже в шесть утра.

"Они просто забыли об амортизационных подушках"

В соседнем с Ольгой Новопавловской подъезде живет Виктор Ткачев . Его окна выходят прямо на Комсомольский мост. Инженер по образованию наблюдал за ремонтом и утверждает, что при реконструкции моста рабочие забыли об амортизационных подушках.

— Дом начало трясти сразу после реконструкции. Сначала частично, а теперь уже весь дом. Уже пошли трещины. Первый подрядчик пришел, все раскрыл, его убрали. Потом пришел другой, уложил металлические листы и на них слой асфальта. Амортизационные подушки так и не восстановили. Теперь плиты на мосту стучат и вибрация идет к нам. Со временем трещины будут расширяться. Наша единственная радость — это толстые стены. Дом строился после войны и на совесть. Иначе бы мы уже давно рухнули. А так, лет пять еще продержимся, потом угловая часть вся уйдет. А всего-то надо — восстановить амортизацию.

Волгоградцы просят не впускать на мост автобусы

Как вариант решения проблемы жильцы дома предлагали не впускать на мост большегрузы и пустить в обход автобусы. В администрации Волгограда волгоградцам пообещали, что подумают

— На территории Волгограда зарегистрировано около 300 тысяч транспортных средств. Через Волгоград фактически проходят три федеральные трассы. Отсутствуют объездные дороги, недостаточно поперечных дорог, соединяющих основные транспортные магистрали. В данных условиях вопросы ограничения или полного запрещения движения грузового транспорта через Комсомольский путепровод требует дополнительного изучения в части возможности перераспределения транспортных потоков на другие улицы, — сообщали в марте этого года чиновники. Автобусы и грузовики как ездили по мосту, так и ездят.

Большинство жильцов летом предпочли жить на даче

За ситуацией, в которую попали жильцы дома, внимательно следят в аппарате уполномоченного по правам человека. По словам Ольги Новопавловской, в этом июле им позвонили из приемной Валерия Ростовщикова и поинтересовались, есть ли улучшения после принятых мэрией мер.

— Мы уже подготовили письмо в аппарат уполномоченного, в котором сообщаем, что улучшений нет. Нам сообщили, что будут обращаться в прокуратуру , говорит Ольга Новопавловская.

Местами пустоты между опорами заложили деревянными брусками и покрасили в серый цвет