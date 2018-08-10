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Полезный лайфхак: как открыть капот и двери, если сел аккумулятор
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Полезный лайфхак: как открыть капот и двери, если сел аккумулятор 

Авторамблер 10 августа 2018
Фото: Авторамблер
Иногда очень нужно залезть в моторный отсек, а машина сопротивляется — аккумуляторная батарея разрядилась и не позволяет открыть замок капота, либо тросик порвался. Но способы есть.
Наиболее часто проблема встает в полный рост при кончине АКБ в зимние морозы — автомобиль обесточен и попасть в салон нельзя. Некоторые бьют стекла, хотя есть куда более изящные, но и в трудоемкие сценарии — надо просто попасть под капот.
Воспользоваться «подушкой»
В природе есть конторы, которые занимаются легальным вскрытием запертых автомобилей. Их сотрудники пользуются устройством, напоминающей надувную подушку по типу манжеты, которой измеряют кровяное давление. Она подсовывается в щель между капотом и передней частью автомобиля, либо между дверью и стойкой и надувается.
При этом зазор увеличивается, открывая рабочее пространство, и дальше в ход идут специальные инструменты, которыми разблокируется замок. Подобные штуковины вряд ли есть в арсенале среднестатистического владельца, хотя иногда они нет-нет, да пригодятся. Надувные «подушки», например, есть в продаже и стоят сравнительно недорого.
Воспользоваться отверткой
Для того, чтобы вскрыть механизм запора капота можно воспользоваться длинной отверткой. Она просовывается сквозь радиаторную решетку, далее сдвигает механизм замка и — вуаля! Проблема в том, что совершить таинство у вас наверняка получится не с первого и даже не со второго раза. Поэтому на досуге потренируйтесь — кто знает, вдруг однажды вам очень пригодится сей навык? В некоторых случаях можно снять радиаторную решетку, если это возможно без последствий для нее и передка автомобиля. Например, на автомобилях Volvo прошлых поколений нехитрый маневр совершается на раз-два, чем иногда и пользуются воры.
Воспользоваться специнструментом
Для предусмотрительных владельцев существуют специальные наборы для вскрытия машины. Вот, например, что включает в себя один из таких комплектов, встретившихся нам в интернете: два S-образных крючка, пара лопаток, крючок прямой, тонкий рычаг для зацепления 22”, крючок для Toyota Camry и автомобилей Chrysler, широкий рычаг для зацепления и инструмент для блокировки скольжения.
Добраться до генератора
Есть еще один способ, правда, он для «затейливых» и мятежных духом. Да и возможен он, если конструкция автомобиля позволяет добраться до генератора снизу. Получилось? Тогда находим на нем болт с «плюсом» и подключаем клемму от заряженного аккумулятора. «Минус», само собой, выводим на кузов. Главное — не перепутайте полярность.
Воспользоваться зарядным устройством
С олдскульным тросиком все зависит от вашей сноровки и ловкости рук. Но как открыть капот на автомобилях с электромеханическим замком? Об этом подробно рассказывает владелец Mazda, столкнувшийся с проблемой в зимние морозы и после длительного простоя автомобиля.
Кстати, в комментариях к ролику один из пользователей (владелец Hyundai Solaris 2013 года) поделился своей методикой: «К блоку предохранителей (слева от руля в салоне) идёт красный жирный провод (это »+"). Кидаете на него провод от аккумулятора (+), другой на корпус. Электрозамок откроется (в моём случае электрозамок открывается при повёрнутом ключе). Сам так встрял в минус 25. Совсем недавно ещё проще способ опробовал: из блока предохранителей вытащил предохранитель (на всякий случай выбрал тот, где надпись ACC) и вставил его на место вместе с проводом от (+). Электрозамок открылся".
Последствия самодеятельности
Нелишним будет знать, чем может закончиться самостоятельное вскрытие. А привести оно может к царапинам на кузове, сломанному замку капота и даже травмам конечностей. Наконец, злосчастный капот может просто не поддаться — и такое бывает. Но, если от этого зависит ваша жизнь, вы поспорили на деньги, что осилите, или просто не хотите платить специально обученному человеку, то… Пробуйте, пробуйте…
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