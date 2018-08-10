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Водитель напился самбуки, дважды доказал трезвость и прокололся на наркотиках
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Водитель напился самбуки, дважды доказал трезвость и прокололся на наркотиках 

Lenta.ru 10 августа 2018
Фото: Lenta.ru
Житель Великобритании, будучи сильно пьяным, был остановлен полицией и каким-то образом дважды смог пройти тест на опьянение. Об этом сообщает Metro.
По словам полиции города Ашингтон, графство Нортамберленд, в момент задержания 22-летний Натан Вуд (Nathan Wood) не мог стоять на ногах. Его отвезли в участок и попросили пройти тест. Он показал, что в его крови допустимый процент спирта. Стражи правопорядка, видя, что британец явно сильно пьян, раздобыли другой аппарат для проверки, но тот показал то же самое.
У него также взяли образцы крови, в которой обнаружили кокаин, а также седативные препараты диазепам, темазепам и нордазепам. Он признался, что перед тем, как сесть за руль, он выпил 10 шотов самбуки.
У него были лишь временные водительские права и отсутствовала страховка.
Вуд признал себя виновным в вождении в наркотическом опьянении и добавил, что абсолютно не помнит подробности инцидента и не понимает, как прошел два теста на опьянение.
Суд постановил запретить Вуду водить автомобиль в течение 30 месяцев и оштрафовал его на 150 фунтов стерлингов (почти 13 тысяч рублей) за езду без страховки.
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