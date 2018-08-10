ЗИЛ 4102: что не понравилось Горбачёву в новом «членовозе»

По мнению российских автоэкспертов, данный автомобиль для перевозки первых лиц государства не прошел самый главный тест-драйв, потому что был забракован лично первым и последним Президентом СССР М. С. Горбачевым. Из двух опытных моделей «членовоза» осталась только одна, «женская».

Замена, которая не состоялась

Как пишет авторитетное интернет-издание «Мotor.ru», ЗиЛ-4102 должен был по своей «начинке» превзойти устаревший «членовоз» ЗиЛ-4104. К 1988 году специалисты завода имени Лихачева успели сделать два седана. Принципиальными отличиями от предыдущих автомобилей правительственного премиум-класса в плане функциональности были несущий кузов и независимые подвески. За 10 секунд новый ЗиЛ набирал скорость да 100 километров в час, из «членовоза» можно было выжать 190 км/ч. Салон лимузина отделали натуральным деревом, для конца 80-х у автомобиля была более чем современная «начинка» — аудиопроигрыватель компакт-дисков западного образца, бортовой компьютер, синтезирующий речь. По данным «Мotor.ru», ключевые агрегаты ЗиЛ-4102 имели свои дубликаты на случай форс-мажорных ситуаций.

«Михаила» разобрали, «Раиса» осталась

Поскольку новый автомобиль предназначался для конкретных высокопоставленных лиц (а к моменту изготовления опытных образцов ЗиЛ-4102 уже было известно, что Михаила Сергеевича часто на официальных мероприятиях сопровождает супруга Раиса Максимовна), то на заводе конструкторы и дизайнеры в шутку дали двум готовым машинам имена первого лица государства и его жены. Обозреватель журнала «За рулем» , автор автомобильных энциклопедий Сергей Канунников писал, что две модели ЗиЛ-4102, черную и золотистую, вместе с М. С. Горбачевым оценивали делегаты XIX партконференции КПСС . В результате опытные образцы одобрены не были — по одной из версий, Михаил Сергеевич решил, что не стоит тратиться на производство данного автомобиля из-за его чрезмерной затратности. В конечном итоге «черную», «мужскую», модель в середине 90-х годов разобрали на металлолом, а «женская» сохранилась до наших дней в качестве экспоната уходящей эпохи.

С чего его копировали