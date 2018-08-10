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Участок трассы М11 стал платным до 2110 года
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Участок трассы М11 стал платным до 2110 года 

Мир24 10 августа 2018
Фото: Мир24
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о платном участке трассы М11 в обход Клина и Солнечногорска. Документ устанавливает официальный статус участка и дает государственной корпорации «Автодор» возможность открыть движение в обход городов. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
В документе говорится о том, что участки автомагистрали «Москва — Санкт-Петербург» с 59 по 97 километр будут использоваться на платной основе до 7 июля 2110 года, как и остальные платные участки трассы.
В «Автодоре» пояснили, что распоряжение премьера было необходимо для законного взимания платы за проезд по промежутку дороги.
В настоящее время промежуток дороги фактически достроен, проводятся работы по благоустройству придорожных территорий. Открытие участка запланировано на третий квартал текущего года. Осенью откроется и другой участок — с 97 по 149 километр трассы. Стоимость проезда по ним в компании намерены опубликовать перед официальным запуском движения.
Представители «Автодора» заявили, что новые промежутки платной дороги позволят разгрузить участок бесплатной трассы М10 «Россия» с 58 по 142 километр, который является одним из самых загруженных пробками транспортных узлов.
Общая протяженность новой магистрали М11 составит 669 километров. Ожидается, что трасса будет полностью сдана в эксплуатацию к концу 2018 года.
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