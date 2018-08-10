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Жители села в Ульяновской области благодарны за дорогу из щебенки
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Жители села в Ульяновской области благодарны за дорогу из щебенки 

РИА «ФедералПресс» 10 августа 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Telegram-канал «Симбирский шугожор» сообщает, что жители одного из сел в Ульяновской области поблагодарили, правда, неизвестно кого, за сделанную в населенном пункте дорогу. Проезжую часть, отсыпанную щебенкой, открывали с почестями: красной лентой и караваем. «Насколько же у нас всех разная мера хорошего… Представляете, какая там до этой щебенки была дорога?», — пишет автор поста.
Комментарий: всем дорогам присваивают категорию
«Дорогам присваивают категорию в зависимости от интенсивности движения. В зависимости от категории принимается решение, каким будет покрытие дороги: асфальтобетонное, щебеночное или грунтовое. На данный момент 60 км межмуниципальных дорог региона, относящихся к пятой категории, грунтовые. Дорог со щебеночным покрытием, относящихся к четвертой категории, 384 км. Все нормы прописаны в нормативно-правовом акте», — пояснили «ФедералПресс» в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Ульяновской области.
Фото: ФедералПресс / Дмитрий Барков
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