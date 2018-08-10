Жители села в Ульяновской области благодарны за дорогу из щебенки

Telegram-канал «Симбирский шугожор» сообщает, что жители одного из сел в Ульяновской области поблагодарили, правда, неизвестно кого, за сделанную в населенном пункте дорогу. Проезжую часть, отсыпанную щебенкой, открывали с почестями: красной лентой и караваем. «Насколько же у нас всех разная мера хорошего… Представляете, какая там до этой щебенки была дорога?», — пишет автор поста.

Комментарий: всем дорогам присваивают категорию