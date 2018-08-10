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Реконструкцию железнодорожного моста через Оку начали около Серпухова
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Реконструкцию железнодорожного моста через Оку начали около Серпухова 

РИАМО 10 августа 2018
Фото: РИАМО
Масштабные работы по реконструкции железнодорожного моста через реку Оку начались в районе Серпухова, завершить реконструкцию планируется в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.
«В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» на Московской железной дороге развернуты масштабные работы по реконструкции металлического моста через реку Оку в районе Серпухова, расположенного на 105-м километре участка Москва — Курск», — говорится в сообщении.
В течение трех лет укрепят опоры моста, заменят восемь пролетных строений с металлическими фермами, а также проведут комплекс работ по строительству новых объектов путевой инфраструктуры.
Замена пролетных строений по первому и второму главному пути будет проводиться отдельно, остановка движения на участке не потребуется. С каждой стороны моста будут возводиться временные строительные сооружения для демонтажа старых и монтажа новых пролетных строений методом надвижения.
На время производства работ поезда будут проезжать в обе стороны по одному пути, что отразится на графике движения. О датах и длительности технологических окон сообщат дополнительно.
В настоящее время начались работы по укреплению опор моста и устройству временных строительных сооружений. Завершение работ планируется в первом квартале 2021 года. Инвестиции в проект реконструкции моста составят около 3 миллиардов рублей.
Железнодорожный мост через Оку построен в 1928 году, его длина составляет 550 метров, высота в судоходной части реки — 21 метр.
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