Грузовики Hyundai: ещё больше защиты от коррозии!

На заводе «Автотор» в Калининграде, где ведется производство полного цикла популярной модели коммерческого автомобиля Hyundai HD78, включая сварку и окраску кабин, добавился важный технологический этап. Теперь на каждый грузовик при окраске наносится дополнительный антикоррозийный слой. Эта операция добавлена в целях большей адаптации грузовиков к работе в российских реалиях.

«Мы уверены, что подобные меры значительно улучшают эксплуатационные свойства автомобилей Hyundai и позволят укрепить позиции марки на рынке», — прокомментировал технологическое нововведение Алексей Храмцовский, управляющий директор Hyundai Truck and Bus Rus.

Окраска кабин самого популярного из грузовиков Hyundai технологически схожа с тем же процессом, принятым для легковых машин этого бренда. Кроме фосфатирования и нанесения катафорезного покрытия на металл также наносится вторичный грунт. Это делается для усиления защиты покрытия от ударов и царапин и предотвращает возникновение коррозийных явлений. Роботы распыляют вторичный грунт двумя слоями — а затем он высушивается при высокой температуре. В завершении процесса выполняется окраска кабины.