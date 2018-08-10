Новый сервисный центр для грузовиков Mercedes-Benz открыт в северной столице

В Санкт-Петербурге открылся новый центр по обслуживанию грузовых автомобилей марки Mercedes-Benz . Учитывая, что каждый второй, проданный в северной столице и области, грузовик изготовлен Mercedes-Benz Trucks, значение этого события для северо-запада России трудно переоценить.

Торжественное открытие нового центра собрало вместе более ста гостей, не считая представителей руководства «МБ Тракс СПб» и « ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУЗ» в лице генерального директора Андреаса Дойшле и директора по развитию дилерской сети и проектов Акселя Хоферихтера, а также сотрудников обеих компаний.

Центральным моментом церемонии открытия стала передача новому центру сертификата соответствия высоким стандартам, которых придерживается Мercedes-Benz.

Центр в Санкт-Петербурге является одним из самых оснащенных среди сервисных предприятий сети известного немецкого производителя. Его площадь занимает более трех гектаров, где расположились 23 поста и 1 пост диагностики, цех по ремонту кузовов с покрасочной камерой, лазерный стенд для измерения и регулировки углов установки колёс. В новом центре девяносто человек персонала, работает он 24 часа в день. Кроме грузовых машин Мercedes-Benz здесь также обслуживают прицепную технику марок Krone и Rolfo.

Местоположение нового сервисного центра легко объяснимо: от крупного транспортного узла, который представляет собой Санкт-Петербург, отходят сразу пять федеральных автотрасс. Открытый центр имеет все возможности для того, чтобы качественно и быстро обслужить грузовики Mercedes-Benz, доля реализации которых на локальном рынке составила в прошлом году почти 60%.

Напомним, компания «МБ Тракс СПб», которая оказывает сервисные услуги для грузовиков Mercedes-Benz, также является филиалом международной сети SelecTrucks, специализирующейся на продаже техники с пробегом.