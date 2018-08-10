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Тoyota продемонстрировала усовершенствованную версию седельного тягача на водородном топливе
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Тoyota продемонстрировала усовершенствованную версию седельного тягача на водородном топливе 

Прогресс Технологий 10 августа 2018
Фото: Прогресс Технологий
Если первая версия грузовика, работающего на водороде, доказала осуществимость замысла конструкторов компании, то вторая продемонстрировала его коммерческий потенциал. Об этом заявил главный инженер Project Portal Эндрю Лунд. Он также отметил, что Toyota готова и дальше идти в выбранном направлении, сообщает «Популярная Механика» со ссылкой на New Atlas. Грузовик «Бета», он же Project Portal 2.0, имеет сопоставимый с «Альфой» двигатель мощностью более 670 л.с. и крутящий момент 1796 Нм. А вот топлива на борт он берёт больше: запас хода у него, по сравнению с предшественником, увеличился в полтора раза и приблизился к отметке в 500 километров пути. При этом за счет изменения конфигурации водородных баков конструкторам удалось сделать салон тягача более вместительным.
Напомним, грузовик «Альфа», первое водородное детище Toyota, уже проделало путь более чем в 16 000 километров, совершая грузоперевозки в порты Лонг-Бич и Лос-Анджелеса. Уже в нынешнем году его на данном маршруте сменит «Бета».
https://www.youtube.com/watch?v=p_Su_dK4D2Y
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