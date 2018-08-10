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«Бензин фонтаном хлыстал»: что произошло на АЗС во Владивостоке
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«Бензин фонтаном хлыстал»: что произошло на АЗС во Владивостоке 

Primpress 10 августа 2018
Фото: Primpress
Жительница Владивостока рассказала о неприятном инциденте, произошедшем с ней на одной из городских автозаправок в центре столицы Приморья, сообщает PRIMPRESS.
По словам женщины, вечером она, как всегда по пути с работы домой, заехала на АЗС. Подъехав к колонке и открыв окно, сказала сотруднику заправки: «До полного!». Сидя в машине, женщина ожидала, когда бак заправят, чтобы продолжить путь домой.
«Но не все так просто. Через пару минут, услышав сзади крик: «Вытаскивай!», я увидела в боковое зеркало заднего вида картину: бензин фонтаном хлыстал из бака моей машины. Пистолет не сработал на остановку подачи бензина в бак (не отщелкнул)», — отметила горожанка.
По ее словам, тут же подбежал заправщик, вытащил пистолет и «спокойно» отдал ей сдачу.
«При этом я ему сказала, неужели я должна платить за то, что бензин вылился из бака, залил машину, на что он ответил, что вылился максимум стакан и что вы кричите», — рассказала автомобилистка.
В итоге у женщины «провонялся» весь салон. «А на заднем сидении, между прочим, ездит ребенок. Почему сотрудник, сидящий на кассе, хамски отреагировал на происходящее? Или это норма такого хамского сервиса в нашем любимом городе Владивостоке?» — задается риторическими вопросами женщина.
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