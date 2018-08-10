В Росстандарте обсуждают проект о присвоении звезд АЗС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг — РИА Новости . Проект присвоения звезд автозаправочным станциям в настоящее время проходит процедуру обсуждения, сообщил журналистам глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов

"Проект по присвоению звезд заправкам по примеру гостиниц разработан, но пока не утвержден. Он сейчас проходит процедуру обсуждения, так как к нему возникли замечания у участников рынка, и мы сейчас с разработчиками дорабатываем этот текст", — сказал Абрамов.

Он пояснил, что проект ведомство разработало вместе с Федерацией автовладельцев России. Документ предусматривает присвоение количества звезд автозаправке за качество сервиса, удобство, возможность приобретение товаров.

"Но для нас, как для управляющего ведомства, прежде всего имеет значение качество топлива. Если на АЗС реализуется некачественное топливо, то этой заправке нельзя давать ни одной звезды. Поэтому работа над проектом продолжится до тех пор, пока его параметры не удовлетворят всех заинтересованных лиц", — добавил глава ведомства.

Он сообщил также, что сейчас проходят процедуру обсуждения меры борьбы с недоливом бензина на АЗС. По словам Абрамова, «этому препятствуют законодательные ограничения для проверок». Кроме того, отметил руководитель Росстандарта, «оператор сразу поймет, что его проверяют», и не допустит нарушения.

Тем не менее сейчас ведомство ищет пути «легализации контрольных закупок на АЗС» в режиме тайного покупателя и предлагает в качестве наказания за данное нарушение ввести оборотный штраф.