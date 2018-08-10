Спасенная жизнь в беби-боксе и «день за полтора» для сотен осужденных 

В вечернем дайджесте «Казанский репортер» говорит о событиях города и республики по итогам прошедшего дня. Дети В челнинском беби-боксе, установленном в КДМЦ, неизвестный мужчина оставил новорожденную девочку — медики полагают, ребенку было не более 2,5 часов от роду. Вес чуть больше 2 килограмм. В бокс ребенка доставили в сумке-переноске для животных, обернув впеленку и махровое полотенце. Судя по всему, никто не пытался причинить вред ребенку. Врачи настаивают: малышка абсолютно здорова, на теле нет повреждений. Теперь предстоит выяснить, кто именно попал в челнинский беби-бокс — подкидыш или, к примеру, украденная девочка. Дальнейшие шаги примут только после уточнения этой детали. Если подкидыш, малышке быстро найдут семью. Сейчас очередь на усыновление или удочерение в Набережных Челнах составляет 50 человек, рассказала начальник отдела опеки и попечительства исполкома города Роза Гернер. Тем временем, в Нижнекамске продолжают обсуждать гибель 6-летнего мальчика, перебегавшего дорогу на улице Корабельной. Парень попал под колеса «Мерседеса», когда выбежал из-за припаркованного автомобиля. После аварии, буквально за ночь, на месте смертельного ДТП дорожные рабочие нарисовали «зебру». Решения В Татарстане могут изменить сроки заключения 1,2 тысяче осужденных в результате изменения законодательства России в части зачета срока отбытия наказания в местах лишения свободы. Речь идет о так называемом законе «день за полтора». Первая осужденная уже освободилась благодаря поправке. В рамках подписанного в мае этого года соглашения о сотрудничестве Татарстан реализует проект по созданию филиала технополиса «Химград» в Узбекистане. Кроме того, будет открыто производство медицинских роботов-симуляторов компанией «Эйдос-Медицина». Решением Приволжского суда Казани прекращено производство по делу активистки Гульфании Заляловой, 15 апреля выступавшей в защиту татарского языка на митинге к 105-летию со дня кончины татарского поэта Габдуллы Тукая. Москва отказалась от строительства новых мусоросжигательных заводов. Правда, в Подмосковье таких построят сразу четыре. Искусство Семиметровая скульптура бурятского художника Даши Намдакова будет установлена в Альметьевске перед штаб-квартирой «Татнефти». Работа получила имя «Каракуз». Казанцы, тем временем, обсуждают табличку с адресом «ул. Декабристов возле дома 189» — без пяти минут мем и предмет городского искусства. Руководитель мастерской мозаики Анна Солнечная рассказала «Казанскому репортеру» об уникальной технике исполнения своих работ, в том числе, образа Грузинской иконы Божией матери, накануне установленной в Раифском монастыре. Команда сериала «Зулейха» завершила один из этапов кастинга — подобраны актеры для исполнения ролей Муртазы и Упырихи. Фильм, напомним, снимается по роману Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Небо По заказу Министерства обороны России в Татарстане разработали беспилотный конвертоплан, способный взлетать как вертолет и лететь, как самолет. О проекте рассказал ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов. Воздушные суда и оборудование для участия в этапе Чемпионата мира по воздушным гонкам Red Bull Air Race 2018 прибыли в международный аэропорт «Казань». Самое быстрое моторное состязание мира столица Татарстана принимает 25 и 26 августа.