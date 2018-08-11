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«Хорошая белая девочка» отказалась идти в тюрьму за превышение скорости
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«Хорошая белая девочка» отказалась идти в тюрьму за превышение скорости 

360tv.ru 11 августа 2018
Фото: 360tv.ru
В Южной Каролине за превышение скорости была задержана нетрезвая женщина, которая заявила офицеру полиции, что ее нельзя задерживать, потому что она чистокровная белая американка и хорошая девочка. Об этом сообщил телеканал ABC News.
Согласно данным отчета об инциденте, Лорен Элизабет Катшоу была задержана около четырех часов утра в городе Блаффтон. От нее разило алкоголем, глаза были красными и слезящимися. Тест показал 18-процентное содержание алкоголя в крови, что вдвое превышает разрешенную законом норму.
Она рассказала, что отметила свое 33-летие парой бокалов вина в соседнем ресторане и теперь едет к своему бойфренду, чтобы продолжить веселье. В ответ на заявление офицера, что сегодня ей это не удастся, Лорен заявила, что задерживать ее нельзя, так как она чистокровная белая женщина, и вообще хорошая девочка. Она также несколько раз повторила, что ее друг работает в полиции.
Присутствовавший при разговоре офицер позже заявил, что первый раз в жизни услышал подобное оправдание и сразу предположил, что дело не только в алкоголе. Действительно, полицейские обнаружили в машине Лорен марихуану и бумагу для самокруток.
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