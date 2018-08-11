В России появится беспилотный автомобиль для зимних дорог

Российские специалисты разработают уникальный беспилотный автомобиль, предназначенный для зимних дорог. Конкурс пройдет в рамках серии открытых инженерных состязаний Up Great.

По словам директора по развитию инновационной инфраструктуры Российской венчурной компании Михаила Антонова, участники должны создать беспилотный автомобиль, способный передвигаться в экстремальных климатических условиях в городе, при отсутствии дорожной разметки и низкой видимости.