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В России появится беспилотный автомобиль для зимних дорог
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В России появится беспилотный автомобиль для зимних дорог 

News.ru 11 августа 2018
Фото: News.ru
Российские специалисты разработают уникальный беспилотный автомобиль, предназначенный для зимних дорог. Конкурс пройдет в рамках серии открытых инженерных состязаний Up Great.
По словам директора по развитию инновационной инфраструктуры Российской венчурной компании Михаила Антонова, участники должны создать беспилотный автомобиль, способный передвигаться в экстремальных климатических условиях в городе, при отсутствии дорожной разметки и низкой видимости.
«Мы оцениваем, что себестоимость работающего прототипа будет в пределах 2-3 миллионов рублей», — сказал Антонов в интервью РИА Новости.
Инициаторами конкурса выступают российская венчурная компания совместно с фондом «Сколково» и Агентством стратегических инициатив.
Ранее News.ru писал о том, что интернет-компания «Яндекс» и правительство Москвы будут совместно развивать беспилотный транспорт.
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