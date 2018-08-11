В России появится беспилотный автомобиль для зимних дорог 

Российские специалисты разработают уникальный беспилотный автомобиль, предназначенный для зимних дорог. Конкурс пройдет в рамках серии открытых инженерных состязаний Up Great.
По словам директора по развитию инновационной инфраструктуры Российской венчурной компании Михаила Антонова, участники должны создать беспилотный автомобиль, способный передвигаться в экстремальных климатических условиях в городе, при отсутствии дорожной разметки и низкой видимости.
«Мы оцениваем, что себестоимость работающего прототипа будет в пределах 2-3 миллионов рублей», — сказал Антонов в интервью РИА Новости.
Инициаторами конкурса выступают российская венчурная компания совместно с фондом «Сколково» и Агентством стратегических инициатив.
Ранее News.ru писал о том, что интернет-компания «Яндекс» и правительство Москвы будут совместно развивать беспилотный транспорт.