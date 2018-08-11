«В Екате так никто не делает»: автоэксперт рассказал, что удивит уральцев на дорогах России

Наш постоянный автоэксперт Дмитрий Ларионов , недавно вернувшийся из большой автомобильной поездки на юг России, поделился, что на дорогах других регионов удивит автолюбителей с Урала. Публикуем его колонку целиком.

Небольшие наблюдения за время поездки.

В южных посёлках и деревнях лепят дорожные знаки «фотофиксация» где ни попадя. Ни о каких камерах в 99% случаев, разумеется, речи нет. Но если рядом со светофорами и в местах ограничения скорости я такие знаки вполне понимаю, то что он может означать, будучи повешенным под знаком «неровная дорога», «ремонтные работы» или даже «тупик» — большая загадка.

Пешеходы на переходах в южных городах стоят иногда по 2–3 минуты в ожидании, пока им уступят дорогу. Причём стоят зачастую на тротуаре достаточно далеко от проезжей части. Не то что наши камикадзе.

На платном участке Каширского шоссе в Московской области установлено ограничение скорости 130км/ч. Это жесть. Это, наверное, единственное место в России, где водитель, едущий со скоростью 150км/ч, не рискует даже нарваться на штраф.

В Москве обычное явление — перестроение в небольшие промежутки в потоке, едущем на низкой скорости (5–20км/ч). Никто не бузит, тебя, весьма вероятно, даже пропустят. Почти никто не моргает аварийкой в благодарность. Если вы захотите сделать то же самое в Екате, вам посигналят и тупо не пропустят в 90% случаев, а в Москве это норма. Так же, как и проезжать между автомобилями «впритирку», оставляя считанные сантиметры. Меня это не напрягает, я сам воспринимаю это нормой, но в Екате так почти никто не делает, а в Москве каждый второй. Не удивительно, что я уже через 5 минут освоился.

В Ярославской области на трассах меня столько раз пропускали вперёд, съезжая на обочину, сколько до этого я наверное за всю жизнь не видал. Причём без особых на то причин: догоняю газель на прямой дороге с прерывистой разметкой и отличной видимостью, уже готовлюсь к обгону, а водитель съезжает вправо. Обочины, кстати, там широкие, ещё чуть-чуть, и можно было бы сделать полноценную 4-полосную дорогу. Может поэтому и повелось у них так.

В Костроме дорожные рабочие видимо ходят на специальные курсы, где их учат маскировать ямы, чтобы их не было видно. Пока съездил до заправки в черте города, за 10 минут в сумерках штук 5 ям поймал, не разглядев ни одной даже в свете фонарей.

Начиная с Костромы и заканчивая границей между Кировской областью и Пермским краем — не дороги, а говнище. Особенно первые 100 км после Костромы. Я-то, наивный, решил не ехать через Казань, потому что в радиусе 100км от неё совершенно издевательский скоростной режим 40км/ч и повсюду автодории. На проверку оказалось, что лучше бы ехал через Казань…

Но стоит выехать из Кировской области, проехав стелу «Пермский край», как дорога волшебным образом становится почти идеальной. Климат другой, не иначе.

И ещё забавный факт: разница в часовых поясах между Кировской областью и Пермским краем — 2 часа. Проезжаешь условные 5 метров на границе областей — переводишь часы сразу на 2 часа. Промежутка нет.