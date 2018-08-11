«Парень был в критическом состоянии»: посетитель бара People’s расстрелял мужчину из травмата

Ночью 11 августа в баре People’s на Вокзальной магистрали поссорились две компании — конфликт дошёл до того, что один из посетителей выстрелил в другого 4 раза, после чего уехал.

Инцидент произошёл сегодня ночью — около 2:30, сообщил корреспонденту НГС очевидец, попросивший не называть его имя.

«Я был в компании друзей, и в какой-то момент увидели компанию шумную друзей за один столик от нас. Там пришел один человек — на вид лет 30, бородатый, в кепке, и вёл себя неадекватно, будто был под какими-то средствами, шумел», — рассказал новосибирец.

В шумной компании было четверо мужчин в возрасте примерно 28-35 лет — сначала они «ни к кому не приставали», а затем вышли на улицу.

«У меня двое друзей вышли покурить, а я как некурящий остался внутри. Услышали хлопки сначала — первое мнение, что фейерверки, потом я увидел, что охранник выбегает и держит дверь.

Было 4 хлопка, народ на улицу выбежал — увидел, что двое людей лежат просто. Как выяснилось, первого ударили — и он пришёл в себя, а во второго выстрелили из травматического пистолета в упор, и он находился в критическом состоянии — попали в голову.

Его пытался народ привести в чувство, помощь оказывать до приезда скорой», — описал очевидец.

По его словам, скорая помощь ехала около 15-20 минут — до этого посетители бара пытались помочь пострадавшему. Как отметил собеседник НГС, раненый был из другой компании, на вид ему около 28-30 лет.

Вслед за скорой приехала полиция, но, как отметил очевидец, стрелявший молодой человек (с бородой и в кепке) и его компания уже уехали.

Администрация People’s на Вокзальной магистрали не опровергла произошедшее, но отказалась от комментариев. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что информация об инциденте, возможно, будет позже.