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«Парень был в критическом состоянии»: посетитель бара People’s расстрелял мужчину из травмата
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«Парень был в критическом состоянии»: посетитель бара People’s расстрелял мужчину из травмата 

ngs.ru 11 августа 2018
Фото: ngs.ru
Ночью 11 августа в баре People’s на Вокзальной магистрали поссорились две компании — конфликт дошёл до того, что один из посетителей выстрелил в другого 4 раза, после чего уехал.
Инцидент произошёл сегодня ночью — около 2:30, сообщил корреспонденту НГС очевидец, попросивший не называть его имя.
«Я был в компании друзей, и в какой-то момент увидели компанию шумную друзей за один столик от нас. Там пришел один человек — на вид лет 30, бородатый, в кепке, и вёл себя неадекватно, будто был под какими-то средствами, шумел», — рассказал новосибирец.
В шумной компании было четверо мужчин в возрасте примерно 28-35 лет — сначала они «ни к кому не приставали», а затем вышли на улицу.
«У меня двое друзей вышли покурить, а я как некурящий остался внутри. Услышали хлопки сначала — первое мнение, что фейерверки, потом я увидел, что охранник выбегает и держит дверь.
Было 4 хлопка, народ на улицу выбежал — увидел, что двое людей лежат просто. Как выяснилось, первого ударили — и он пришёл в себя, а во второго выстрелили из травматического пистолета в упор, и он находился в критическом состоянии — попали в голову.
Его пытался народ привести в чувство, помощь оказывать до приезда скорой», — описал очевидец.
По его словам, скорая помощь ехала около 15-20 минут — до этого посетители бара пытались помочь пострадавшему. Как отметил собеседник НГС, раненый был из другой компании, на вид ему около 28-30 лет.
Вслед за скорой приехала полиция, но, как отметил очевидец, стрелявший молодой человек (с бородой и в кепке) и его компания уже уехали.
Администрация People’s на Вокзальной магистрали не опровергла произошедшее, но отказалась от комментариев. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что информация об инциденте, возможно, будет позже.
Ранее перестрелка произошла в новосибирском ночном клубе Alpen Grotte, расположенном так же на улице Вокзальная магистраль. Посетитель выстрелил в посетителя клуба из травматического оружия, после чего скрылся. Через день стрелка удалось задержать. Суд приговорил его к 6,5 годам в исправительной колонии строгого режима.
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