Еще 28 перекрестков Рязани оборудовали «умными» светофорами. Видео 

АиФ Рязань: последние новости

На рязанском участке трассы М-5 установят четыре камеры видеофиксации

На четырех дорогах Шиловского района ограничили проезд грузовиков

В Старожилове «Лада Гранта» влетела в мотоцикл. Два человека пострадали