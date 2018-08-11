Еще 28 перекрестков Рязани оборудовали «умными» светофорами. Видео 

В Рязани 28 перекрестков подключили к автоматизированной системе дорожного наблюдения, сообщает региональный минтранс. Всю необходимую аппаратуру, в том числе — детекторы транспортных потоков, специалисты установили за три месяца на всех перекрестках. Всего, таким образом, в областном центре 54 светофорных объекта подключены к автоматизированной системе дорожного наблюдения. Транспортные потоки на них будут регулироваться из Центра организации дорожного движения.
«В рамках приоритетного регионального проекта «Интеллектуальные транспортные системы» в течение двух лет мы планируем подключить все 119 перекрестков, что позволит увеличить пропускную способность и среднюю скорость движения по городу», — сказал министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Андрей Савичев.