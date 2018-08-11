Ещё
Еще 28 перекрестков Рязани оборудовали «умными» светофорами. Видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Еще 28 перекрестков Рязани оборудовали «умными» светофорами. Видео 

АиФ Рязань 11 августа 2018
В Рязани 28 перекрестков подключили к автоматизированной системе дорожного наблюдения, сообщает региональный минтранс. Всю необходимую аппаратуру, в том числе — детекторы транспортных потоков, специалисты установили за три месяца на всех перекрестках. Всего, таким образом, в областном центре 54 светофорных объекта подключены к автоматизированной системе дорожного наблюдения. Транспортные потоки на них будут регулироваться из Центра организации дорожного движения.
«В рамках приоритетного регионального проекта «Интеллектуальные транспортные системы» в течение двух лет мы планируем подключить все 119 перекрестков, что позволит увеличить пропускную способность и среднюю скорость движения по городу», — сказал министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Андрей Савичев.
АиФ Рязань: последние новости
На рязанском участке трассы М-5 установят четыре камеры видеофиксации На четырех дорогах Шиловского района ограничили проезд грузовиков В Старожилове «Лада Гранта» влетела в мотоцикл. Два человека пострадали
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост побил новый рекорд51
Водителей ждут кардинальные изменения по ОСАГО84
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому129
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены27
Kia представила на российском рынке обновленные модели
Видео
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
01:00
От Ярмольника потребовали 800 тысяч
ДТП
00:32
Украина в кювете: грузовик задавил 5 детей
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение