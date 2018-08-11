Волгоградцы своими силами взялись за ремонт размытых ливнями дорог

В Волгограде тремя сильными ливнями смыло многие дороги. Особенно пострадали проезды в частном секторе и там, где дорожное полотно давно требовало ремонта. Огромная яма образовалась в Дзержинском районе на проезде Бузулукского. Вчера местные жители сами приступили к ремонту.

Несколько тонн щебня волгоградцы купили за свои деньги, чтобы не бить свои машины

Видео о том, как волгоградцы заделывают ямы на проезде в Дзержинском районе появилось вчера в социальных сетях. Волгоградцы, судя по кадрам, чтобы выровнять дорогу, подогнали КАМАЗ с щебенкой.

— После дождей смыло проезд Бузулукского, — поясняет автор ролика. — Дорожные работы не ведутся, машины маневрируют, как могут. Написали письмо в ГИБДД , но результата нет. Купили за свои деньги щебень и засыпали ямы.

Сказать, что проезд просто смыло, — ничего не сказать

В комментариях под опубликованным видео волгоградцы разделились на два лагеря. Одни хвалят земляков за инициативность, другие считают, что за такой альтруизм можно и поплатиться.

— Есть в России такая фишка — штрафы и наказания за самоуправство, аккуратнее там. А так молодцы.

— Только сильно не увлекайтесь, а то во вкус войдете и весь город залатаете.

— Либо власти увидят такую инициативность и больше не будут сами никогда дороги латать.

Кроме прочего, волгоградцы справедливо замечают, что ямы на дорогах — это вотчина не ГИБДД, а администрации Волгограда. За состояние дорог в городе отвечает департамент городского хозяйства, и обращаться следует именно туда. Вот контакты департамента: г. Волгоград, ул. Ковровская, д. 16А, тел. 8 (8442) 39 70 31, gh_gh@volgadmin.ru, руководитель Виталий Земцов.

Неделю назад мы рассказывали о том, что в том же Дзержинском районе без дороги после ливней осталась улица Баргузинская. Там, чтобы не оставить машины без колес и пропустить в случае необходимости «скорую», волгоградцы латают ямы песком и досками.