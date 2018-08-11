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Браконьеры напали на инспекторов рыбоохраны на Камчатке
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Браконьеры напали на инспекторов рыбоохраны на Камчатке 

360tv.ru 11 августа 2018
Фото: 360tv.ru
На инспекторов рыбоохраны напала группа браконьеров в Усть‐Большерецком районе Камчатки. Они распылили слезоточивый газ. Об этом сообщили РАИ «КАМЧАТКА‐ИНФОРМ» со ссылкой на Ассоциацию «Река Большая».
Инспекторы СВТУ ФАР и сотрудники Ассоциации «Река Большая»нашли на реке Плотникова лодку, заполненную икрой. Шестеро браконьеров потрошили рыбку. Инспекторы попытались заблокировать лодку. Тогда нарушители использовали слезоточивый газ, чтобы избежать задержания.
Браконьеры скрылись. Инспекторы изъяли моторную лодку и шесть мешков нелегальной икры.
Практически одновременно с этим событием общественники и инспекторы рыбоохраны задержали «УАЗ» с тремя мешками икры и машину «Нива», груженую еще одним мешком деликатеса. Икру и автомобили изъяли.
Ведется следствие.
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