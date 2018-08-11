Провальное дело. Почему Нижний Новгород уходит под землю

Провальное дело. Почему Нижний Новгород уходит под землюЭтим летом у нижегородцев в прямом смысле слова земля уходит из-под ног. То и дело в разных районах города появляются провалы на дорогах и тротуарах.

Один из них возник даже во время чемпионата мира, вызвав неподдельное удивление у хорватских болельщиков, которые даже сфотографировались в огромной яме в центре города.

Почему же так часто стали появляться эти провалы? И кто за это должен отвечать? Мы попытались в этом разобраться.

Ниже Нижнего

Несколько дней назад в центре Нижнего Новгорода появился очередной провал. Огромная яма глубиной два метра и диаметром около трёх метров образовалась на улице Нестерова, в районе больницы №5. Вокруг ямы поставили ограждение, но заделывать её никто не торопился. Прохожие тут же превратили её в свалку мусора, завалив пластиковыми бутылками и бумагой.

Незадолго до этого провалилась часть дороги на улице Шапошникова в Приокском районе. На место тут же съехались оперативные службы и оцепили яму глубиной аж три метра. Оказалось, накануне здесь произошел прорыв водопровода, вода подмыла грунт, в результате чего асфальт сошёл под землю. Нижегородский водоканал устранил аварию и вернул назад часть дороги.

Дважды пришлось заделывать огромные провалы в районе Волжской набережной на Мещерском озере. В июле после сильного ливня на Волжской набережной, которую благоустраивали к чемпионату мира по футболу, размыло уложенный на дороге асфальт и тротуар, на котором ещё совсем недавно красовалась новенькая брусчатка. На набережной образовалось сразу несколько обширных провалов. Максимальная глубина одного из них составила около двух метров.

А недавно огромная яма образовалась недалеко от Борского моста. Вначале это была небольшая ямка, которая затем расширилась на несколько метров в длину. После обращения к городским властям журналистов яму засыпали.

Во время чемпионата мира хорватские болельщики залезли в яму на Варварской и прославились в интернете. Тогда её оперативно заделали. Однако через месяц на этом же месте снова образовался провал! Тогда специалисты «Теплоэнерго» так и не нашли причин, по которым образовалась яма. Но всё же её засыпали.

Полный провал

И таких примеров по городу — множество. В Автозаводском районе на улице Раевского произошел провал грунта. Чтобы засыпать провал, на место прибыл грузовик с полным кузовом щебня и гравия. В итоге машина провалилась в эту яму! Вытаскивать её пришлось с помощью тяжёлой техники.

На пересечении улиц Ванеева и Республиканской провалилась часть дороги с бордюром. Дороги, которую, кстати, до этого недавно отремонтировали. На улице Звездинка ушла под землю только что выложенная брусчатка. Провалилась часть дороги на улице Пролетарской в Канавинском районе.

Что же такое происходит в городе?

— Основная причина образования просадок и провалов дорожного покрытия и тротуаров является неудовлетворительное состояние подземных коммуникаций. Негативное влияние на состояние грунта также оказывают погодные условия — те же ливни, к примеру, — объяснили нам в городской администрации. — Ответственность за содержание коммуникаций лежит на организациях, обслуживающих сети.

На днях нижегородские активисты Общероссийского народного фронта проехались по городским ямам и нашли своё объяснение сложившейся ситуации.

— Департамент благоустройства и дорожного хозяйства за появление таких ям не отвечает, так как тут коммунальные проблемы и абсолютно отсутствует координация внутри администрации при устранении таких проблем, — считает эксперт ОНФ Ирина Николаева . — По моему мнению, такие провалы должны устраняться на протяжении суток, так как они опасны как для автомобилистов, так и для пешеходов в темное время суток, несмотря на ограждение.

Мнение эксперта подтверждает и бывший сотрудник, много лет проработавший в сфере благоустройства города.

— Причин провалов много: это и халатность при ремонте дорог и тротуаров, и катастрофическое состояние подземных коммуникаций, — рассказал он нам. — Но главное — отсутствие ответственных за эти коммуникации. Никто из коммунальных организаций не хочет признавать, что на месте очередного провала — именно его коммуникации. Поэтому ямы на наших дорогах так медленно и неохотно засыпают.

Его слова подтверждает и ситуация с последним провалом на улице Нестерова. Когда городские власти стали разбираться в ситуации, оказалось, что у ямы просто нет хозяина. В результате провал засыпали специалисты АО «Теплоэнерго», которые сейчас перекладывают в этом районе коммуникации. Ремонт они планируют закончить к сентябрю.

А пока остаётся только догадываться, где в Нижнем Новгороде образуется очередной провал.

Юлия Максимова, «Новое дело»