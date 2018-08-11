Индустриальное шоссе, Мира и Центральная, на каких еще улицах в Уфе укладывают асфальт

В Уфе на сегодняшний день ремонтом охвачены 52 улицы, в том числе Индустриальное шоссе, улица Мира, Степана Кувыкина, Юрия Гагарина, Центральная и Уфимское шоссе (здесь отлаживаются ливневки).

Все ремонтируемые участки дорог проходят тщательную проверку дорожной лаборатории. Если пробы не проходят испытания, участок, с которого они взяты, не принимается и не оплачивается заказчиком. Подрядная организация будет вынуждена за свой собственный счет, в рамках гарантийных обязательств, восстановить дорожное полотно до нормативных значений.

Так, в связи с тем, что слой асфальта, уложенный на проспекте Октября в районе остановок «Гимназия-интернат №1» и «Театр кукол» в сторону Черниковки, не соответствовал нормативам, подрядная организация за свой счет провела устранение недостатков.

— Ремонтные работы на дорогах создают определенные неудобства для автовладельцев, возникают затруднения движения. Городские службы призывают проявить понимание и терпение в период проведения ремонта дорог, — отметили в городской администрации.