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Индустриальное шоссе, Мира и Центральная, на каких еще улицах в Уфе укладывают асфальт
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Индустриальное шоссе, Мира и Центральная, на каких еще улицах в Уфе укладывают асфальт 

ufa1.ru 11 августа 2018
В Уфе на сегодняшний день ремонтом охвачены 52 улицы, в том числе Индустриальное шоссе, улица Мира, Степана Кувыкина, Юрия Гагарина, Центральная и Уфимское шоссе (здесь отлаживаются ливневки).
Все ремонтируемые участки дорог проходят тщательную проверку дорожной лаборатории. Если пробы не проходят испытания, участок, с которого они взяты, не принимается и не оплачивается заказчиком. Подрядная организация будет вынуждена за свой собственный счет, в рамках гарантийных обязательств, восстановить дорожное полотно до нормативных значений.
Так, в связи с тем, что слой асфальта, уложенный на проспекте Октября в районе остановок «Гимназия-интернат №1» и «Театр кукол» в сторону Черниковки, не соответствовал нормативам, подрядная организация за свой счет провела устранение недостатков.
— Ремонтные работы на дорогах создают определенные неудобства для автовладельцев, возникают затруднения движения. Городские службы призывают проявить понимание и терпение в период проведения ремонта дорог, — отметили в городской администрации.
Кстати, дорогу Уфа — Аэропорт отремонтировали в третий раз. С предыдущего масштабного ремонта, который проводился перед саммитами ШОС и БРИКС, прошло всего два с половиной года. За это время генподрядчикам пришлось несколько раз переделывать дорогу за свой счёт. На этот раз на реконструкцию участка трассы в аэропорт из бюджетных средств потратят 103 миллиона рублей.
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